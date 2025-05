Milanović: NATO traži da se za naoružanje izdvoji pet posto BDP-a, morali bi potrošiti pet milijardi dolara

Pojasnio je kako je inicijativa o ulaganju pet posto BDP-a za obranu inicijativa NATO-a za sljedeći samit koji će se održati za mjesec dana.“Javnost za to mora znati. To nisu vojne tajne, to su političke činjenice - da se troši pet posto BDP-a na naoružanje, na obranu“, rekao je Predsjednik dodavši kako u ovom trenutku Hrvatska za obranu troši milijardu i četiristo milijuna dolara, a da bi prema NATO projekciji trebala trošiti pet milijardi dolara.