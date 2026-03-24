Ministarstvo daje potpore za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je kako je spremno dodijeliti potpore za poticanje zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u ovoj godini, dodijelit će ih temeljem javnog poziva, a zahtjeve zaprima do 17. travnja.
Za potpore se mogu kandidirati obrti, OPG-ovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih.
Uvjet je da im je sjedište na području Hrvatske, da su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2025. godine, te da imaju podmirene sve obveze prema državi.
Uz nezaposlene hrvatske branitelje, ciljanu skupinu čine i nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca dragovoljaca i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.
Potpora po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine iznosi 8.200 eura. Moguće ju je dobiti za zapošljavanje jedne do najviše dvije osobe, pri čemu ukupno isplaćena potpora ne može prelaziti 16.400 eura.
Prema sredstvima koje je država osigurala u proračunu za ovu godinu, Ministarstvo može poduprijeti zapošljavanje do 25 osoba iz ciljne skupine, odnosno pozitivno riješiti 12 do 25 zahtjeva.
Zahtjevi se podnose Ministarstvu isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva.
Sve dodatne informacije o dodjeli potpore, kao i obrazac zahtjeva, mogu se dobiti u Ministarstvu, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim odjelima Ministarstva u svakoj županiji.
