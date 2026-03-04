Ministarstvo obustavilo Studiju utjecaja na okoliš za sisačku klaonicu

U obrazloženju rješenja se navodi da projekt uključuje klaoničke i kafilerijske procese te obradu animalnog otpada, što nosi rizik emisija neugodnih mirisa, povećanog teretnog prometa i drugih opterećenja za okolinu. Ističe se i da se pitanje ne svodi samo na tehničke mjere zaštite, već na samu usklađenost planirane djelatnosti s namjenom prostora i standardima zaštite kvalitete života stanovnika.