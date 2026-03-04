DRUGA STRANA PRIČE
Ukrajinski investitor ne odustaje od farme pilića u Sisku: "Kome smeta ovaj projekt?"
Iz tvrtke Premium Chicken Company (PCC) u srijedu su poručili da neće odustati od projekta "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva“ u Sisačko-moslavačkoj županiji, navodeći kako bi nakon dobivanja svih dozvola u roku od 24 mjeseca trebala započeti proizvodnja, da planiraju izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima te zapošljavanje 2500 radnika u prvoj fazi.
Direktorica Renaissance Capitala, holding društva vlasnika PCC-a, Suzana Audić Vuletić na konferenciji za novinare je rekla da se projekt provodi transparentno, odgovorno i u skladu sa zakonom.
"Sve ove priče o neusklađenosti s prostornim planom, u ovoj fazi procesa nemaju apsolutno nikakve veze s ničim. Ne možete reći da nismo usklađeni s prostornim planom kad projekta još nema. Imate idejno rješenje. Kako možete na osnovu idejnog rješenja reći da moj projekt nije dobar ili da nije usklađen sa zakonom kad ga nema? Ne može ga ni biti jer nam je preduvjet da bismo projektirali rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije", kazala je napominjući da su studije zaštite okoliša prošle povjerenstvo, izglasane su i čekaju rješenje.
"Hrpa neistina i netočnih podataka"
Navela je da u javnosti ima jako puno neistina, malicioznih tvrdnji i lažnih iskaza vezano uz njihov projekt. "Želimo istinito i transparentno informirati javnost jer smatramo da građani moraju pitati, no proaktivno. Ono što smo do sada doživljavali nije bio proaktivan način ispitivanja već su bili napadi na nas, koji su išli s netočnim informacijama", kazala je.
Navela je primjer nedavne tribine u Sisku održane na inicijativu potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, a na kojoj su, kazala je, građanske inicijative te stranke Most i Možemo radi svoje političke promocije "iznosili hrpu neistina, netočnih podataka, a mi smo dovedeni u situaciju da se branimo".
Audić Vuletić je to ocijenila to apsurdom, napominjući kako su oni investitor koji dovodi investiciju čija vrijednost premašuje 600 milijuna eura na područje Sisačko-moslavačke županije te da bi bilo korektno da mogu argumentirano prezentirati projekt i što se na terenu događa.
"Stranka Možemo u koaliciji s Mostom kontinuirano iznosi neistine protiv nas. Ne znamo koji je smisao toga i kome smeta projekt koji može doprinijeti razvoju Sisačko-moslavačke županije, projekt vrijedan 608 milijuna eura i koji u konačnici može zaposliti do 3000 ljudi", rekla je.
Izgradnja tvornice po najvišim ekološkim standardima
Audić Vuletić je rekla i kako ih se proziva zbog zagađenja okoliša, no kako planiraju izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima. Njihov je projekt “Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva”, kako je navela, razvijen s jasnim fokusom na ekološku održivost, uz primjenu tehnologija koje u eliminiraju negativne utjecaje na okoliš, uključujući neugodne mirise i štetne emisije.
Svi sustavi i procesi temelje se na suvremenim, energetski učinkovitim rješenjima koja osiguravaju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša, a projekt je u potpunosti usklađen s važećim propisima EU o zaštiti okoliša i dobrobiti životinja.
Na pitanje hoće li se tim projektom uništiti hrvatska proizvodnja rekla je da ne vidi razlog za to, nije im cilj uništiti hrvatsku proizvodnju. "Želimo suradnju s kooperantima i malim obiteljskim gospodarstvima od kojih ćemo otkupljivati piliće", kazala je napominjući da će pokriti 15 posto količina koje sada Hrvatska uvozi, a ostalo će izvoziti.
U prvoj fazi posao za 2500 radnika
Odbacila je tvrdnje koje su se pojavile u javnosti o gradnji bioplinskog postrojenja u Sisku, kao i navode da bi u pogonima većinom radili strani radnici.
Kazala je kako u prvoj fazi planiraju zaposliti oko 2500 radnika. U bazenu u krugu od 60 kilometara od planiranih proizvodnih procesa živi čak 1,2 milijuna stanovnika te im, kako je rekla, neće biti teško da s konkurentnim plaćama, benefitima u vidu prijevoza sa i na posao, smještaja, privuku domaće radnike, i iz čitave Hrvatske ako treba.
Na novinarsko pitanje kako gledaju na peticiju građanskih inicijativa kojom je prikupljeno više od 50.000 potpisa protiv gradnje te na inicijativu Zelene akcije da se i na EU parlamentu problem Siska uvrsti na EU razinu, kazala je kako je to njihovo pravo. Što se peticije tiče, rekla je kako je nije vidjela niti zna da ju je toliko građana potpisalo. "Ako je i potpisalo sigurna sam da su potpisali na osnovu lažnih informacija koje provode stranke Most i Možemo, zajedno sa Zelenom akcijom", kazala je.
Na novinarsko pitanje o načinu financiranja projekta rekla je kako je 20 posto ulaganje samog vlasnika (Ukrajinac Andrii Matiukha), a ostatak će zatražiti od institucionalnih investitora s kojima već imaju dogovor.
