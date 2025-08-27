Ministrica Vučković najavila skori početak radova u Lećevici

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je u srijedu da je postupak procjene utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici bio dugotrajan i zahtjevan, ali je rješenje objavljeno te očekuje da će početak druge faze radova uslijediti uskoro.
„Procjenu utjecaja na okoliš radi stručno i neovisno povjerenstvo čije imenovanje je uvijek javno i transparentno dostupno i kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, ovisno o vrsti zahvata, a kad se govori o rješenju, ono se prema propisima objavljuje na webu, svaka primjedba javnosti se spominje i na svaku tu primjedbu se da odgovor zašto jest ili zašto nije uvaženo”, rekla je ministrica Marija Vučković.
Dodala je da Ministarstvo ne raspisuje natječaj za izvođenje radova jer je riječ o projektu kojim upravlja tvrtka iz Splitsko-dalmatinske županije. „Sigurna sam da će, bez obzira na rokove iz plana gospodarenja otpadom i rokove vezane uz korištenje sredstava koje mi omogućujemo, početak radova biti brz”, kazala je.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o problemu splitskog odlagališta Karepovac, na kojem prema novim procjenama ima mjesta za još godinu dana, Vučković je istaknula kako je odlaganje i zbrinjavanje otpada u nadležnosti lokalnih jedinica, ali se Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne isključuju iz tog procesa.
„To je ona naša vertikalna integracija o kojoj mi često pričamo... Potrebno je podržavati, voditi dijalog i pronaći rješenje, ali nismo mi odgovorni za zbrinjavanje i odlaganje u smislu nadležnosti”, poručila je.
Napomenula je da postoje izazovi povezani 's vremenskim jazovima' između početka rada centara za gospodarenje otpadom i postojećih kapaciteta odlagališta, posebice u velikim gradovima.
"Mi smo sufinancirali i proširenje i sanacije određenih odlagališta kazeta, upravo da bismo taj koncept solidarnosti održali na zakonit način i čuvajući okoliš provodili. Postojat će potreba na više mjesta za zbrinjavanje otpada u područjima drugih jedinica lokalne samouprave koje imaju kapacitete, kazete i sve zakonske uvjete”, rekla je Vučković.
Dodala je da im je Fond tijekom posljednjih deset godina financirao te kapacitete i sanaciju 'upravo zbog ovog razloga'.
