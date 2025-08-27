Ministrica Vučković najavila skori početak radova u Lećevici

„Procjenu utjecaja na okoliš radi stručno i neovisno povjerenstvo čije imenovanje je uvijek javno i transparentno dostupno i kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, ovisno o vrsti zahvata, a kad se govori o rješenju, ono se prema propisima objavljuje na webu, svaka primjedba javnosti se spominje i na svaku tu primjedbu se da odgovor zašto jest ili zašto nije uvaženo”, rekla je ministrica Marija Vučković.