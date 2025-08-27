Oglas

"Rješenje objavljeno"

Ministrica Vučković najavila skori početak radova u Lećevici

author
Hina
|
27. kol. 2025. 16:43
18.07.2025., Sisak - Ministrica zastite okolisa i zelene tranzicije Marija Vuckovic sastala se sa sisacko-moslavackim zupanom Ivanom Celjakom i sisackim gradonacelnikom Domagojem Orlicem. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je u srijedu da je postupak procjene utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici bio dugotrajan i zahtjevan, ali je rješenje objavljeno te očekuje da će početak druge faze radova uslijediti uskoro.

Oglas

„Procjenu utjecaja na okoliš radi stručno i neovisno povjerenstvo čije imenovanje je uvijek javno i transparentno dostupno i kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, ovisno o vrsti zahvata, a kad se govori o rješenju, ono se prema propisima objavljuje na webu, svaka primjedba javnosti se spominje i na svaku tu primjedbu se da odgovor zašto jest ili zašto nije uvaženo”, rekla je ministrica Marija Vučković.

Dodala je da Ministarstvo ne raspisuje natječaj za izvođenje radova jer je riječ o projektu kojim upravlja tvrtka iz Splitsko-dalmatinske županije. „Sigurna sam da će, bez obzira na rokove iz plana gospodarenja otpadom i rokove vezane uz korištenje sredstava koje mi omogućujemo, početak radova biti brz”, kazala je.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o problemu splitskog odlagališta Karepovac, na kojem prema novim procjenama ima mjesta za još godinu dana, Vučković je istaknula kako je odlaganje i zbrinjavanje otpada u nadležnosti lokalnih jedinica, ali se Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne isključuju iz tog procesa.

„To je ona naša vertikalna integracija o kojoj mi često pričamo... Potrebno je podržavati, voditi dijalog i pronaći rješenje, ali nismo mi odgovorni za zbrinjavanje i odlaganje u smislu nadležnosti”, poručila je.

Napomenula je da postoje izazovi povezani 's vremenskim jazovima' između početka rada centara za gospodarenje otpadom i postojećih kapaciteta odlagališta, posebice u velikim gradovima.

"Mi smo sufinancirali i proširenje i sanacije određenih odlagališta kazeta, upravo da bismo taj koncept solidarnosti održali na zakonit način i čuvajući okoliš provodili. Postojat će potreba na više mjesta za zbrinjavanje otpada u područjima drugih jedinica lokalne samouprave koje imaju kapacitete, kazete i sve zakonske uvjete”, rekla je Vučković.

Dodala je da im je Fond tijekom posljednjih deset godina financirao te kapacitete i sanaciju 'upravo zbog ovog razloga'.

Teme
Marija Vučković Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije lećevica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ