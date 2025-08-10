Pismo ministrici Vučković: "Moby Drea mora hitno ća, a nije smija ni uć!"

U pismu podsjećaju kako se, prema Baselskoj konvenciji iz 1989. i Uredbi (EZ) br. 1013/2006, brodovi koji sadrže opasni otpad – poput onih predviđenih za recikliranje – smatraju opasnim otpadom, čiji je izvoz ili premještanje strogo regulirano. Hrvatska, kao zemlja koja nije članica OECD-a, prema tim pravilima ne smije biti odredište za takvo recikliranje.