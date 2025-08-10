Pismo ministrici Vučković: "Moby Drea mora hitno ća, a nije smija ni uć!"

Stranka Javno Dobro i građani RH uputili su ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković otvoreno pismo u kojem upozoravaju na, kako tvrde, ozbiljan propust u slučaju broda Moby Drea, koji se nalazi u Hrvatskoj, a sadrži azbestne ploče.
U pismu podsjećaju kako se, prema Baselskoj konvenciji iz 1989. i Uredbi (EZ) br. 1013/2006, brodovi koji sadrže opasni otpad – poput onih predviđenih za recikliranje – smatraju opasnim otpadom, čiji je izvoz ili premještanje strogo regulirano. Hrvatska, kao zemlja koja nije članica OECD-a, prema tim pravilima ne smije biti odredište za takvo recikliranje.
Pozvali su građane iz Splita i okolice i na prosvjed.
"Ovom prilikom izražavamo podršku i pridružujemo se sutrašnjem prosvjedu inicijative Zdravi Split koja je organizirala prosvjednu šetnju u ponedeljak, 11.8.2025. u Splitu, s okupljanjem na Matejuški u 18:30 sati i početkom u 19:00 sati.
Osim toga, navode da Uredba (EU) br. 1257/2013 jasno definira kako skidanje azbesta s broda spada u proces recikliranja, te da je obveza država članica spriječiti štetne učinke po zdravlje ljudi i okoliš.
“Neistinit je navod Ministarstva od 4. kolovoza 2025. da u ovom slučaju ‘nije mjerodavna regulativa koja uređuje recikliranje brodova’”, stoji u pismu, uz dodatak kako Brodosplit nije na EU popisu odobrenih postrojenja za recikliranje brodova.
Također podsjećaju da je Ministarstvo, prema članku 21. iste Uredbe, dužno Europskoj komisiji prijaviti svaki slučaj nezakonitog recikliranja, sankcije i poduzete mjere.
“Ovakav grub propust otvara vrata da Hrvatska postane omiljena destinacija za recikliranje brodova s opasnim tvarima. Moby Drea mora hitno ća, a nije smija ni uć!” poručuje predsjednica stranke Javno Dobro Vladimira Mascarell.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
