Mirovina, polumirovina, nemirovina

Svojedobno je Svjetska banka od Hrvatske tražila da se dobna granica umirovljenja podigne na 72 godine, a pokušaj Vlade 2019. godine da tu granicu za početak pomakne na 67 zaustavili su sindikati referendumskom akcijom "67 je previše". No u dogledno vrijeme i ovdje će dobna granica neminovno biti pomaknuta jer drugačije neće ići jer neće biti (i već odavno nema) dovoljno zaposlenih da zarade mirovine. I to ne pristojne mirovine, dostojne 'jeseni' života, nego one 'nepristojne', granične ili ispod granice dostojanstvene starosti.