Netflix pojačava pritisak: Sarandos na sastanku u Bijeloj kući

Izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos u četvrtak će sudjelovati na sastancima u Bijeloj kući, što dodatno naglašava političku dimenziju prijedloga kompanije za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja, prema riječima dviju osoba upoznatih s razgovorima koje su govorile pod uvjetom anonimnosti.
Članica uprave bivša savjetnica Bidenove administracije
Na vrhu dnevnog reda nalazi se Netflixova ponuda za medijskog diva, kao i zahtjev predsjednika Donalda Trumpa da Netflix smijeni članicu upravnog odbora Susan Rice, bivšu savjetnicu administracije predsjednika Bidena, rekli su izvori. Nije odmah bilo jasno hoće li se Sarandos sastati i s Trumpom, naveo je jedan od njih.
Sastanak dolazi u trenutku kada se zaoštrava nadmetanje oko preuzimanja. Warner Bros. je priopćio da bi revidirana ponuda Paramounta — povećana s 30 na 31 dolar po dionici — mogla nadmašiti trenutačnu Netflixovu ponudu, što otvara mogućnost da se politički pritisak i nadmetanje ponudama odvijaju istodobno.
Upravni odbor Warner Brosa u utorak je poručio da konačna odluka još nije donesena. Ako Paramount dobije prednost, Netflix će imati četiri radna dana za podnošenje veće ponude.
Tajming dodatno povećava izloženost Netflixa. Tvrtka je pod povećalom Antimonopolskog odjela američkog Ministarstva pravosuđa, koji ispituje tržišnu moć Netflixa i njegove poslovne poteze, piše POLITICO.
Trump: Netflix će snositi posljedice
U raspravu se uključio i predsjednik Donald Trump.
U nedavnoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je javno pozvao na smjenu Susan Rice, upozorivši da će Netflix “snositi posljedice” ako ona ostane u upravnom odboru.
Gostujući u jednom podcastu prošlog tjedna, Rice je upozorila da bi korporacije, medijske kuće i odvjetnički uredi koji su “kleknuli” pred Trumpom mogli snositi posljedice ako se demokrati vrate na vlast.
Netflix Chief Ted Sarandos chats to Deadline on the #BAFTAs red carpet about the Warner Bros. Discovery deal and tells us his message to Paramount: “Put a better deal on the table” pic.twitter.com/Ku2C3oso8O— Deadline (@DEADLINE) February 22, 2026
Netflix je odbio komentirati situaciju.
U razgovoru za BBC Sarandos je umanjio značaj sukoba, poručivši: “Ovo je poslovni dogovor. Nije politički.”
Retorika predstavlja zaokret, budući da je Trump ranije izjavio kako se neće miješati u dogovor, prepustivši pitanje Ministarstvu pravosuđa koje ispituje bi li preuzimanje Warner Brosa od strane Netflixa stvorilo monopol.
Izvršni direktor Paramounta na govoru o stanju nacije
Samo nekoliko sati nakon što je njegov studio povećao ponudu, izvršni direktor Paramounta David Ellison pojavio se na govoru o stanju nacije kao gost senatora Lindseyja Grahama (republikanska stranka, Južna Karolina), bliskog Trumpova saveznika.
Sarandos se, prema riječima jednog od izvora upoznatih sa sastankom, privatno sastao s Trumpom u studenome.
