Analiza taloga iz filtra za vodu u kućanstvu u karlovačkoj četvrti Banija pokazala je visoku razinu olova. Filtri su u upotrebi, kažu građani, bili tri mjeseca, a voda je iz gradskog vodovoda.
49 puta više olova od dozvoljenog
"Kad nam iz vodovoda kažu "nemojte stavljati filtere", to vam je loša stvar, inače u tri mjeseca ovo uđe u vašu kuću", govori Ivan Valentić iz karlovačke Banije.
Analiza taloga filtra za vodu iz jednog kućanstva na Baniji napravljena je u ovlaštenom laboratoriju.
Među ostalim, rezultati su 49 puta više nego dopuštena koncentracija olova u talogu.
"Poanta je da je visoka koncentracija olova u gradskoj vodi i tijelo je zadržava, isto tako kao što je taj filter zadržao", priča Nikola Badovinac.
Na više strana, od Ministarstva zdravstva, preko Državnog inspektorata do Zavoda za javno zdravstvo, upućen je upit što točno talog iz jednog takvog filtra znači za vodu koju pijemo?
Kako piše HRT, odgovorili su samo iz Zavoda za javno zdravstvo, i to kratko, da to nije njihova nadležnost.
ViK: "Jedna stvar je voda koju pijemo, a drugo talog"
Konkretniji su bili u karlovačkom Vodovodu i kanalizaciji.
"To je neusporedivo; jedno je stvar analize u trenutku kad je pijemo, odnosno kvalitete vode u trenutku kad je pijemo, što je u njoj u tom trenutku, a druga stvar je akumulirane stvari na talogu", priča Dolores Raić, voditeljica laboratorija u ViK-u.
Ili drugim riječima, ljudi koji nemaju filtre, tvrde u ViK-u, nisu u opasnosti od konzumiranja vode iz vodovoda.
"Decidirano možemo reći ne, osim u slučajevima kad dođe do zamućenja, a to konstantno komuniciramo da zamućena voda nije za piće", kaže Raić.
Dvojica aktivista od grada i ViK-a traže da se ozbiljnije pozabave analizama pitke vode jer očito je da, kažu, analize na metale nisu dobre.
"Vodovod i kanalizacija ili grad Karlovac kad bi pokazali dobru volju, jednostavno bi platili neko skuplje istraživanje da sami vide sebi da stvarno vidimo da nešto ne valja. Mi samo upozoravamo da nešto ne valja", ističe Badovinac.
U ViK-u tvrde da je posljednju sveobuhvatnu analizu pitke vode radio Županijski zavod za javno zdravstvo prošle godine i da su rezultati bili u granicama.
