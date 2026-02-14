Umoran je ministar, odmorit će u Saboru

No svejedno žulja uši premijerova 'ispričnica' da mu je ministar iscrpljen, kao i Piletićeva naglas izrečena preporuka samome sebi kako treba "stati na loptu". Ispada da se na loptu staje u Saboru, što dodatno pojačava raširen javni doživljaj Sabora kao mjesta gdje se uglavnom galami u prazno, gdje malo dremneš pa kad se razbudiš dobaciš nekoliko replika, a ako si baš jako budan i svadljiv i žustar onda dobivaš opomene, možda ti predsjedavajući oduzme riječ ili te saborska straža isprati iz dvorane pa upišeš lake političke bodove na svoj konto za još jedan mandat. Ili ako si u parlamentarnoj većini, a ne da ti se nadvikivati s onima prekoputa, digneš ruku kad treba ili pročitaš pripremljeno pitanje na Aktualnom prijepodnevu kad na te dođe red.