Hoće li umirovljenici pohrliti raditi puno radno vrijeme? "Rad u trgovini je težak i stresan"

"Ako je radni odnos sklopljen oni normalno mogu biti naši članovi, odnosno ako su to bili do odlaska u mirovinu nastavljaju biti i ako rade na pola radnog vremena. Zastupamo njihove interese jednako kao i naših članova koji nisu u mirovini. Oni imaju ugovor o radu i uživaju sva prava i zaštitu kao članovi sindikata. Neki su čak i sindikalni aktivisti, nema ikakvih zakonskih zapreka za to", objašnjava.