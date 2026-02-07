Može li netko pogoditi prazan centar?

Odavno nije bilo ovako konfliktno na političkoj sceni i odavno ideološka zaoštrenost desnih i lijevih nije trajala tako dugo, još od prošloga proljeća kada su počele pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Konflikt se medijskim kanalima i kroz društvene mreže prelio posvuda naokolo.
Politički ambijent ovotjednog dočeka rukometaša nakon što su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu, pretvorio se u estradno-političku makljažu u kojoj se nisu birale riječi i etikete. A na etiketama stoji 'radikalno' ili 'ekstremno'. Deesnica vrišti ljevici da je "ekstremna i rigidna", a ova joj isto vraća.
Kampanja u jeku, a izbori daleko
To se etiketiranje uvuklo s margina političkog polja u središte i dominirajući govor politike pa je u sveopćoj buci teško razaznati koliko je zaista 'ekstremnih' ili se svi prave važni kao djeca kada se prvi put okuraže psovati naglas pa ne znaju stati. Proračunata pretjerivanja i retorička nadutost postali su obrazac komunikacije, a ventil političkog govora odavno nije bio toliko odvrnut, skoro do kraja.
I odavno nije jedna predizborna kampanja počela tako rano.
Nesumnjivo su parlamentarni izbori 2028. godine u stranačkim tefterima markirani kao ključni, oni koji će buduće odnose političkih snaga odrediti na puno dulji rok od još jednog četverogodišnjeg međuizbornog razdoblja.
Ključni izbori za jedne i druge
U HDZ-u znaju da bi pobjedom na sljedećim izborima mogli zacementirati svoju vlast još dugo, pogotovo ako SDP posve onemoća, a Možemo! se ne iščahuri iz Zagreba. Zato HDZ još jednom ide zaorati političko polje desno od sebe. Domovinski pokret je, uostalom, već uzòran, a svi ostali desno su im kad-tad pridobivi. Osim Mosta koji također, da bi opstao, mora rasti i jačati, a to danas ovdje znači biti još radikalniji.
HDZ usto, mic po mic, sve češće ima na raspolaganju vanstranačkog džokera, Thompsona, koji se prometnuo u gotovo pa najvažniju političku figuru.
U tijeku je, očito, veliko fortificiranje na političkoj sceni, zauzimanje lijevijih i desnijih položaja uz stare opsjenarske trikove izvlačenja ustaša i partizana iz šešira.
Trećim putem do praznog centra
Pitanje je, pak, što je onda s političkim centrom koji su svi odjednom napustili povlačeći se u te desnije i lijevije rovove. Je li otvoren prostor u političkom centru u koji se nitko od ovih, koji su zauzeli udaljenije (ekstremnije) položaje prije sljedećih izbora, ne usudi vratiti? Samljeli bi ih s njihove i ismijali sa suprotne strane.
A taj središnji prostor, pust i ograđen kao Markov trg, mogao bi biti lako osvojiv kada bi ga imao tko osvojiti., a da ne bi ubrzo išao na aport k nozi velikih. Izvjesno je da ima i birača za one koji bi se u taj pusti centar smjestili. Rezultati prijašnjih izbora i mjesečnih anketa redovito kazuju da barem pola, a nerijetko i više glasačkog tijela na dan izbora gleda svoja posla.
Eto možda i prilike za novo recikliranje ideje o političkoj opciji (ili opcijama) trećeg puta, škartirane nakon što je svojedobno bila stidljivo zazivana i u međuvremenu ne baš uspjelo realizirana. Jer unatoč stvorenoj fami da se posvuda okolo stalno igra meč duhova Poglavnika i Maršala, mnoštvo se ovdje ipak doima umjerenim, mačekijanskim. Bi li to bilo dovoljno za pogodak u prazan centar?
