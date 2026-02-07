Može li netko pogoditi prazan centar?

A taj središnji prostor, pust i ograđen kao Markov trg, mogao bi biti lako osvojiv kada bi ga imao tko osvojiti., a da ne bi ubrzo išao na aport k nozi velikih. Izvjesno je da ima i birača za one koji bi se u taj pusti centar smjestili. Rezultati prijašnjih izbora i mjesečnih anketa redovito kazuju da barem pola, a nerijetko i više glasačkog tijela na dan izbora gleda svoja posla.