Letica: Orban prelazi sve granice. MOL ne može biti partner hrvatskoj Vladi

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sigurnosni stručnjak Ante Letica gdje je komentirao MOL-ov ultimatum JANAF-u. Na početku razgovora je odgovorio koliko je ozbiljna kriza između Mađarske i Hrvatske.
"Mislim da je to više umjetno izazvana kriza i to od Orbana. To je bildanje mišića za unutarnje političke svrhe i u skladu s onim što čeka Mađarsku na proljeće, a to su izbori. To nema nikakve veze s Hrvatskom", rekao je Letica.
Odgovorio je i na pitanje kakav je stav europskih zemalja kad je riječ o Orbanu.
"Ja mislim da se čekaju rezultati izbora i da se do izbora neće ništa specijalno događati te da će nakon njih EU vidjeti kakvu će politiku prema mađarskoj vladi dalje provoditi", kaže Letica.
Dodaje i da Orban prelazi sve granice.
MOL-ov ultimatum JANAF-u
Letica je odgovorio i treba li Hrvatska odgovoriti na MOL-ov ultimatum koji istječe danas.
"Ja mislim da je ovo što je rekao ministar Šušnjar i predsjednik Vlade sasvim dovoljno i da po tom pitanju ne bi trebalo ništa dodavati. MOL ne može biti partner hrvatskoj Vladi i Vlada ne može odgovarati na ultimatume MOL-a", govori Letica.
Pitanje rafinerije u Rijeci
"Mislim da je to što se radi s rafinerijom nafte u Rijeci nedopustivo i da treba otvoriti to pitanje i na neki način prisiliti Mađare na ugovorne obaveze", komentirao je Letica.
Mađarske veze sa Srbijom
Letica je još prokomentirao i koliko je značajna veza između Vučića i Orbana.
"Vučić se okrenuo Orbanu i Orban Vučiću zato što su vrlo slični. Na sličan način vladaju i jedan i drugi. To je suradnja dva slična čovjeka i dva slična režima", zaključio je.
