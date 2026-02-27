Oglas

Letica: Orban prelazi sve granice. MOL ne može biti partner hrvatskoj Vladi

N1 Info
27. velj. 2026. 21:12

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sigurnosni stručnjak Ante Letica gdje je komentirao MOL-ov ultimatum JANAF-u. Na početku razgovora je odgovorio koliko je ozbiljna kriza između Mađarske i Hrvatske.

"Mislim da je to više umjetno izazvana kriza i to od Orbana. To je bildanje mišića za unutarnje političke svrhe i u skladu s onim što čeka Mađarsku na proljeće, a to su izbori. To nema nikakve veze s Hrvatskom", rekao je Letica.

Odgovorio je i na pitanje kakav je stav europskih zemalja kad je riječ o Orbanu.

"Ja mislim da se čekaju rezultati izbora i da se do izbora neće ništa specijalno događati te da će nakon njih EU vidjeti kakvu će politiku prema mađarskoj vladi dalje provoditi", kaže Letica.

Dodaje i da Orban prelazi sve granice.

MOL-ov ultimatum JANAF-u

Letica je odgovorio i treba li Hrvatska odgovoriti na MOL-ov ultimatum koji istječe danas.

"Ja mislim da je ovo što je rekao ministar Šušnjar i predsjednik Vlade sasvim dovoljno i da po tom pitanju ne bi trebalo ništa dodavati. MOL ne može biti partner hrvatskoj Vladi i Vlada ne može odgovarati na ultimatume MOL-a", govori Letica.

Pitanje rafinerije u Rijeci

"Mislim da je to što se radi s rafinerijom nafte u Rijeci nedopustivo i da treba otvoriti to pitanje i na neki način prisiliti Mađare na ugovorne obaveze", komentirao je Letica.

Mađarske veze sa Srbijom

Letica je još prokomentirao i koliko je značajna veza između Vučića i Orbana.

"Vučić se okrenuo Orbanu i Orban Vučiću zato što su vrlo slični. Na sličan način vladaju i jedan i drugi. To je suradnja dva slična čovjeka i dva slična režima", zaključio je.

