Plenković igra s onime što ima

Ove godine Plenkovićev HDZ proslavit će desetu godišnjicu na vlasti. Puno je to godina, dva i pol mandata već. A uzimajući u obzir sve koji su za to vrijeme bili u njoj i gledajući je kao cjelinu - masivno je to tijelo. Pedeset ljudi ukupno bilo je ili jest u njoj. Kao trećina Sabora. Kada bi u Banskim dvorima organizirali njihovo svečano okupljanje, nešto kao obljetnicu mature, obična sala bila bi mala.

Dođe tako u toj množini bivših i sadašnjih ministara da se kapaciteti smanje i kadrovski bazen presahne. Pa kad ustreba netko iskusan, dođe vrijeme i za povratak nekih bivših. No i bivših nema puno na raspolaganju. Neki su na drugim pozicijama, neki daleko od politike, a neki pak opterećeni aferama, pod istragama ili optužnicama zbog kojih su i morali postati bivši.

Ministar za ponovnu uporabu

Stoga ni recikliranje kadrova nije neki naročito upotrebljiv instrument u Plenkovićevim rukama. A baš to - recikliranje (prema definicijama: obrada otpadnih materijala ili prerada tuđih misli i djela) pojam je koji se čuo iz oporbe kada je početkom ovoga tjedna objavljeno da na mjesto odlazećeg ministra financija Marka Primorca dolazi povratnik Tomislav Ćorić. On je bio član dviju prethodnih Plenkovićevih Vlada u kojima je triput bio ministar - rada i mirovinskog sustava, zaštite okoliša i energetike i na koncu gospodarstva, ali ne i financija.

Otišao je u trenutku kada se na njega zalijepilo perje nekoliko afera koje mu u međuvremenu nisu dokazane. Neotresiv je dojam da je bio privremeno sklonjen u Hrvatsku narodnu banku kao jedan od petero viceguvernera, a sada vraćen u resor koji, nekim čudom, još nije vodio, ali se navodno u njemu još onomad vidio i najviše mu se nadao.

Reciklaža ili kartaška varka?

Onu frazu o reciklaži tim su povodom s dva udaljena pola oporbe izrekli SDP-ovci Siniša Hajdaš Dončić i Mirela Ahmetović te dominovac Igor Peternel.

"Za novog ministra (Plenković) predlaže reciklažu, osobu koja je bila tri puta ministar, koja nema tako dobar background...", ustvrdio je šef SDP-a i samonajavljeni budući premijer.

"Plenkoviću je očito dogorjelo do noktiju kada čovjeka obilježenog aferama mora vratiti u Vladu jer nema alternativu i kadrova. Recikliramo ono što smo davno bacili", prisnažila je Ahmetović.

A Peternel je, pak, sarkastično zaključio kako je "počelo recikliranje, pa možda možemo uskoro očekivati i Lovru Kuščevića za ministra".

Mogao je netko za Plenkovića reći, ali bi ga time možda učinio facom, da je pokeraš koji glumi da u rukama drži dobre karte dok jednu pohabanih rubova izvlači iz rukava, asa s inicijalima 'tć'.

Čovjek u kružnim vratima

Plenković doista igra s onime što ima u rukama i u rukavima. A toga baš i nema puno. Ne da zaista nema, nego nema puno džokera da njima zamijeni sve koje iz ovog ili onog razloga gubi. Ćorić koji se iz haenbeovske zavjetrine i s dvije i pol tisuće eura veće plaće vraća na ministarsku vjetrometinu ili ima silnu, konačno ostvarenu ambiciju ili naprosto ne može odbiti biti džokerom Plenkoviću koji ga je, bit će, koječime zadužio.

U Ćorićevom slučaju reciklaža se na prvu nudi kao pojam koji dobro opisuje ono što je u ovome na stvari. Na drugu bi se moglo reći da je Ćorić jedan od onih kadrova u 'kružnim vratima' ('revolving door') koji je iz njih dvaput već izlazio pravo u ministarstva (kada je prvi puta imenovan nije još bio u rotaciji) a treći put u HNB odakle ga je sada opet zavrtjelo.

Drevna vlada Andreja Plenkovića

Ćorićev povratak u Vladu vjerojatno je i puno prije ovoga tjedna lebdio negdje, ne samo u Plenkovićevoj glavi. Na koncu i ne iznenađuje toliko, kao što ne bi iznenadio ni povratak u Vladu Zdravka Marića ili Davora Ive Stiera. Naravno, ako Plenkovićeva vlada (ili vlada Plenkovićevog HDZ-a) dobaci i do četvrtog ili čak petog mandata.

A da je Plenkovićeva vlada na neki način već drevna kazuje i okrugli jubilej ministra Olega Butkovića. On je 22.siječnja napunio deset godina staža u Vladi. Devet i nešto u Plenkovićevoj i jednu krnju godinu u Vladi Tihomira Oreškovića. I to svih deset godina na čelu istog resora, a ne k'o Ćorić.

Plenković bi unutar svoje 'drevne' vlade koju - a o tome je zapravo ovaj tekst - održava i drevna nemoć oporbe (čitaj: SDP-a) da je na izborima sruši, mogao organizirati njene sekcije sastavljene od bivših ministara. Toliko ih je već bilo.

Veterani, otpisani, anonimni...

Zamislite sekciju u kojoj su 'slavni' veterani Plenkovićevih vlada: Zdravko Marić, Martina Dalić, Damir Krstičević, Stier, Dražen Bošnjaković, sada već i Primorac...

Ili sekciju 'otpisanih' u kojoj bi bili oni koji su zbog afera morali otići. I ta je poveća s Milanom Kujundžićem, Tomislavom Tolušićem, Lovrom Kuščevićem, Gabrijelom Žalac, Darkom Horvatom, Marijem Banožićem, Vilijem Berošem...

Pa i sekciju 'anonimnih' u kojoj bi bili oni za koje se mnogi i ne sjećaju da su bili ministri: Pavo Barišić, Goran Marić, Gari Capelli, Marija Pejčinović Burić, Nada Murganić, Vesna Bedeković, Ivan Paladina…

Dalo bi se sastaviti čak i nemalu 'nehadezeovsku' sekciju bivših Plenkovićevih ministara u kojoj bi bilo onih četvero mostovaca (Kovačić, Orepić, Šprlje, Dobrović) za koje je tajnica iznebuha morala pripremiti otkaze, pa Predrag Štromar, Blaženka Divjak, Boris Milošević, Anja Šimpraga i Josip Dabro. Čak devet njih, skoro za čitav kabinet.

SDP promijenio predsjednikȃ koliko Ćorić ministarstava

Plenković bi, zapravo, samo od svojih bivših ministara mogao samoj svojoj Vladi sastaviti tri vlade u sjeni. S tim da nismo ni spomenuli sve bivše ministre.

Pa kad netko, kao ja na početku, ustvrdi da je presahnuo kadrovski bazen ili kao oporbeni političari koji ovih dana zbog Ćorićevog povratka govore o recikliranju - to je zato što nakon deset godina ostaje sve manje onih koji nisu bili ministri kod Plenkovića, a iz HDZ-ovog su rasadnika.

Dotle oporba, ona lijeva, nikako da izbori dolazak u priliku da sastavi vladu. SDP je u prošlih deset godina imao onoliko predsjednika koliko je Ćorić vodio ministarstava.