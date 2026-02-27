Oglas

Sjećate li se ovog predmeta? Nekad ste ga mogli kupiti na svakom kiosku za sitniš, danas se prodaje za veliki novac

27. velj. 2026. 11:45
Ilustracija kiosk TISKA. Tisak vise nece distribuirati novine.
Sanjin Strukic/PIXSELL

Traka je predstavljena kao HOS-ova oznaka s početka Domovinskog rata, a kako se precizira, riječ je o "dodatku koji su nosili branitelji iz različitih postrojbi, osobito u ranim fazama sukoba"

U ratnim devedesetima gotovo se na svakom kiosku prodavala crna traka s hrvatskim grbom. Danas je ona prava rijetkost koju vjerojatno mnogi drže u kutijima po tavanu ili u spremištima. U ratnim godinama, traku su nosili hrvatski branitelji na bojištima, ali i građani svih generacija, prenosi Večernji list.

Onomad je traka bila jeftina i lako dostupna svim građanima, a sada se prodaje po poprilično visokim cijenama. Nije na odmet preporučiti vam da pretresete kutije u podrumu ili na tavanu jer jedan primjer sa stranice Aukcije.hr pokazuje da cijena za jednu traku ide do poprilično lijepe svote.

Crna traka s hrvatskim grbom trenutno se prodaje za gotovo 90 eura, točnije 89,95 eura. Traka je predstavljena kao HOS-ova oznaka s početka Domovinskog rata, a kako se precizira, riječ je o "dodatku koji su nosili branitelji iz različitih postrojbi, osobito u ranim fazama sukoba, kada službene oznake još nisu bile standardizirane niti široko dostupne."

hos traka
Screenshot (Aukcije.hr)
