Zabrinjavajuća situacija: "Dio pacijenata s dijabetesom na potreban lijek čeka i po dvije godine"

"Ne tražimo privilegije za oboljele od dijabetesa tipa 2, već usklađivanje s europskim i svjetskim standardima liječenja. Ako znamo da 88 posto ukupnog troška zdravstvenog sustava za dijabetes otpada na liječenje komplikacija te bolesti, logično je ulagati u rano otkrivanje bolesti i pravodobno uvođenje terapije koja može spriječiti razvoj tih komplikacija. Imajući to na umu, pravodobno uvođenje GLP-1 RA lijekova u prvu ili barem drugu liniju liječenja, čime bi dokinuli diskriminaciju hrvatskih pacijenata, ne bi predstavljalo značajan dodatni financijski teret za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a značajno bi unaprijedilo kvalitetu života nekoliko tisuća pacijenata koliko ih po procjenama treba staviti na takvu terapiju što ranije, na godišnjoj razini", izjavila je prim. mr. sc. Manja Prašek, dr. med., predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva.