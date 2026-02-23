Zabrinjavajuća situacija: "Dio pacijenata s dijabetesom na potreban lijek čeka i po dvije godine"

Iako pacijenti s dijabetesom tipa 2 u Hrvatskoj imaju na raspolaganju sve mogućnosti liječenja kao i u većini zemalja Europske unije, u praksi se pokazuje da je nužno dijelu pacijenata kod kojih postoji potreba omogućiti propisivanje dokazano efikasnih GLP-1 RA lijekova u prvoj ili najkasnije u drugoj liniji liječenja, a ne kao što to trenutno definira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) da ih mogu dobiti tek u trećoj liniji liječenja.
Propisivanje tih lijekova u prvoj liniji liječenja u skladu je sa aktualnim europskim i svjetskim smjernicama liječenja dijabetesa tipa 2. U Hrvatskoj imamo odmak od te ustaljene prakse koji rezultira time da posebno osjetljivi pacijenti s dijabetesom tipa 2 moraju čekati godinu do dvije, a često i duže, kako bi dobili za njih najefikasniju terapiju. S obzirom na specifičnost tih pacijenata kojih ima nekoliko tisuća godišnje, tako dugo razdoblje predstavlja mogućnost razvoja komplikacija bolesti, a za zdravstveni sustav nove i veće troškove liječenja.
GLP-1 RA lijekovi dokazano imaju zaštitni učinak na krvožilni sustav, bubrege i druge skupine organa te su u europskim i svjetskim smjernicama pozicionirani kao terapija ranog izbora za dio pacijenata s dijabetesom tipa 2 upravo zbog prevencije komplikacija.
A troškovi liječenja komplikacija dijabetesa čine čak 88 posto ukupnih izdataka zdravstvenog sustava za dijabetes, priopćilo je Zagrebačko dijabetičko društvo (ZDD).
"Ne tražimo privilegije za oboljele od dijabetesa tipa 2, već usklađivanje s europskim i svjetskim standardima liječenja. Ako znamo da 88 posto ukupnog troška zdravstvenog sustava za dijabetes otpada na liječenje komplikacija te bolesti, logično je ulagati u rano otkrivanje bolesti i pravodobno uvođenje terapije koja može spriječiti razvoj tih komplikacija. Imajući to na umu, pravodobno uvođenje GLP-1 RA lijekova u prvu ili barem drugu liniju liječenja, čime bi dokinuli diskriminaciju hrvatskih pacijenata, ne bi predstavljalo značajan dodatni financijski teret za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a značajno bi unaprijedilo kvalitetu života nekoliko tisuća pacijenata koliko ih po procjenama treba staviti na takvu terapiju što ranije, na godišnjoj razini", izjavila je prim. mr. sc. Manja Prašek, dr. med., predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva.
