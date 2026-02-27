ZABRINJAVAJUĆI TREND
Demografski potres u jednoj od najvećih europskih zemalja: Ni muškarci ni žene ne žele djecu
U Poljskoj vazektomija postaje sve popularnija metoda trajne kontracepcije među muškarcima. Istovremeno, podvezivanje jajovoda na zahtjev žena je nezakonito.
Izvješće "Stanje mladih 2025" pokazuje da 15 posto onih rođenih između 1995. i 2006. nema djece i ne namjerava ih imati. Zato trajni oblici kontracepcije, poput vazektomije kod muškaraca, dobivaju na popularnosti. No, nedostaju precizne statistike Nacionalnog zdravstvenog fonda jer se većina vazektomija u Poljskoj obavlja privatno.
Procjenjuje se da se godišnje obavi oko pet tisuća zahvata. Oni su komercijalizirani, a njihovi se oglasi mogu pronaći na internetu i na billboardima uz ceste.
Mateusz Siwik, vlasnik jedne od klinika za vazektomiju u Varšavi, rekao je za Euronews da zahvati primjetno dobivaju na popularnosti. Istovremeno, stav muškaraca dijele i žene, koje bi, procjenjuje se, češće birale podvezivanje jajovoda kad bi im bilo dozvoljeno.
"Posljednjih godina bilježimo sustavan rast interesa za vazektomiju. Godišnja stopa rasta iznosi oko 15 posto", izjavio je.
Prema njegovu mišljenju, porast interesa je postupan proces i uglavnom je posljedica "veće dostupnosti informacija i razbijanja društvenih stereotipa".
Prema Siwikovim opažanjima, populacija pacijenata društveno je raznolika.
"Uglavnom su to muškarci u stabilnim vezama, s dvoje ili više djece, koji su svjesno donijeli odluku da više neće širiti obitelj", ocijenio je.
"Odgovorna odluka"
Takav je primjer i Kamil Pawelski, psiholog i influencer na temu muškosti, koji je zahvat obavio 2020., dvije godine nakon rođenja drugog djeteta.
"Bila je to odluka potaknuta time što sam znao da ne želim da moja supruga prolazi hormonsku terapiju jer smo bili svjesni da ona ne utječe dobro na njezino funkcioniranje i zdravlje. Istodobno smo znali da ne želimo imati više djece", kaže.
Kao bloger koji naglašava muškost i odgovornost, Pawelski je popularna osoba u Poljskoj, no kada je javno objavio da je obavio zahvat, nije dobio podršku kakvu je očekivao.
"Paradoksalno, najviše mržnje dobio sam od muškaraca. Od žena sam, s druge strane, dobio veliku podršku", rekao je.
"Mislim da je to vrlo odgovorna odluka. I "prava muška". Ipak, naravno, ne bih preporučio ovaj zahvat osobama koje razmišljaju o tome da u budućnosti imaju djecu."
Medicinski turizam
Za razliku od vazektomije, podvezivanje jajovoda na zahtjev u Poljskoj je zabranjeno. Zahvat je reguliran člankom 156. stavkom 1. Kaznenog zakona, koji navodi da tko drugome nanese tešku tjelesnu ozljedu, uključujući trajnu nesposobnost za začeće, može biti kažnjen zatvorom od tri do 20 godina.
"U većini zapadnoeuropskih zemalja zahvat podvezivanja jajovoda je legalan. Ginekolozi iz inozemstva često su iznenađeni što je u našoj zemlji takav zakon, da je mogućnost izvođenja tog zahvata tako ograničena i dopuštena samo iz medicinskih razloga", kaže Rafał Zadykowicz, specijalist ginekologije i opstetricije.
On ima i bogatu praksu u inozemstvu. Objašnjava da je u drugim zemljama zakon u tom pogledu manje restriktivan.
Ograničen pristup zahvatu doveo je do razvoja takozvanog medicinskog turizma, osobito u susjedne zemlje poput Njemačke, Češke i Slovačke, gdje klinike nude pakete na poljskom jeziku, uključujući prijevoz i smještaj.
"Poljske pacijentice znaju, educirane su i više to ne traže ovdje. Jednostavno se obraćaju odgovarajućim institucijama ili odlaze u inozemstvo", objasnio je Zadykowicz.
Francuzi otvoreni, Talijani manje
Obje metode sterilizacije legalne su u zapadnoj Europi. Statistike pokazuju da je vazektomija sve češće preferirana metoda među parovima jer se smatra jednostavnijom i manje invazivnom od podvezivanja jajovoda.
U Francuskoj se broj vazektomija povećao s 1940 u 2010. na više od 30.000 u 2022., osobito među muškarcima mlađima od 40. U drugim zemljama, poput Španjolske i Austrije, interes također polako raste. U Italiji je, međutim, udio nizak, oko jedan posto muškaraca reproduktivne dobi.
Vazektomija je široko rasprostranjena u Sjevernoj Americi, oko 12 posto, te 11 posto u Oceaniji i sjevernoj Europi. U Kanadi je to najpopularnija metoda, pri čemu se 22 posto žena oslanja na vazektomiju partnera. Visoke stope bilježe se i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Novom Zelandu i Južnoj Koreji, između 17 i 21 posto. U zemljama u razvoju stopa je marginalna, najmanje 0,7 posto. Takvi podaci za Poljsku ne postoje.
Rasprava o pristupu sterilizaciji povezana je s onom o alarmantno niskim stopama fertiliteta.
Poljska se suočava s jednom od najnižih stopa fertiliteta u svijetu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, do 2025. broj stanovnika past će na 37,3 milijuna, a broj djece i adolescenata smanjit će se za dodatnih 140.000.
Stopa ukupnog fertiliteta u 2024. dosegnula je rekordno nisku razinu, oko 1,10 do 1,16 djece po ženi prema različitim izvorima Državnog zavoda za statistiku i Eurostata, uz procjenu od 1,10 u 2025.
Poljska je 2024. zauzela treće mjesto od kraja među zemljama OECD-a po stopi fertiliteta. Ispred su samo Čile i Južna Koreja.
U Europskoj uniji prosječna stopa fertiliteta 2023. iznosila je 1,38 djece po ženi, s najvišom u Bugarskoj, 1,81, i najnižom na Malti, 1,06. Silazni trend traje godinama, uz kratkotrajne poraste, primjerice 2021. tijekom pandemije zabilježena je stopa od 1,53. Nakon toga ponovno je pala.
U Poljskoj se sada vodi žustra rasprava o tome kako preokrenuti dramatičan pad stope fertiliteta. Program socijalne politike koji nudi porezno neoporezivu financijsku potporu za djecu na snazi je od 2016.
Međutim, on ne odgovara na jedno od ključnih pitanja - zašto se ljudi koji bi mogli imati djecu na kraju odlučuju da ih neće imati...
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare