VLADAJUĆA VEĆINA
Poruka iz HSLS-a: Ako se moramo razići zbog NDH, onda ćemo se razići
Nevenka Đurić (HSLS), Josip Borić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Matija Posavec (Nezavisna platforma Sjevera) i Dario Zurovec (nezavisni) gostovali su u HRT-ovoj emisiji Poligraf i razgovarali o stabilnosti vladajuće većine.
Đurić je izjavila da HSLS ostaje pri svom stavu oko slučaja Josipa Dabre.
"Problem je gospodin Josip Dabro i nije riječ o nikakvom ultimatumu... Dakle, vrlo je bitno istaknuti, što god da se dogodi, krize u Hrvatskoj neće biti. HSLS je odgovorna stranka i HSLS je moralna stranka. Predsjednik stranke je vrlo jasno to od početka komunicirao", naglasila je pa nastavila:
"Ako se mi moramo razići radi NDH i veličanja Ante Pavelića, mi ćemo se razići. Život ide dalje, sa HSLS-om ili bez njega. Nama je drago da je HDZ aktivirao jednu ruku, dvije ruke, odnosno svoje sugovornike u Saboru, jer nas je time zapravo na neki način i rasteretio. Ali izbor hoće li Vlada ići dalje s HSLS-om ili ne nije na nama. Taj izbor je trenutno na nekome drugome."
Na pitanje kako na situaciju gledaju ljudi iz Predsjedništva HSLS-a, odgovorila je da je stav jedinstven. Napomenula je kako ih ne opterećuje tema mogućeg gubitka funkcija jer je "život postojao i prije tih funkcija, a postojao bi i nakon tih funkcija".
"Situacija bez presedana"
Osvrnula se na izjave u kojima se postupak Dabre prikazuje kao eksces ili nestašluk.
"Pazite, vi imate pucanje iz pištolja, onda imate pucanje iz automatske puške, onda imate davanje oružja maloljetnom djetetu, sada vidimo i neko krivotvorenje zapisnika. Meni se to čini kao neki gangsterluk. Onda imate i veličanje Ante Pavelića i NDH, to je sigurno ustašluk. Ja tu nigdje ne vidim nestašluk", dodala je.
Govorila je i o razlici odgovornosti anonimne osobe i saborskog zastupnika koji je dio vladajuće većine.
"Ne možete imati istu odgovornost ako ste vi na cesti anonimna osoba i ako ste vi saborski zastupnik koji čini dio vladajuće većine. Ovo je situacija bez presedana u povijesti hrvatske države, gdje imate člana vladajuće većine koji veliča ustaški režim i Antu Pavelića."
Pozvala se i na filozofkinju Hanu Arendt i njezin koncept banalnosti zla.
"Kada banalizirate zlo, kada ga normalizirate, kada ga umanjujete, vi zapravo na neki način rušite temeljne liberalne demokratske standarde i liberalnu demokraciju. Mi kao liberali rekli smo da je tome dosta. Imamo pravo izraziti svoj stav koji smo jasno zauzeli i od tog stava nećemo odstupiti."
"Ovo nije normalno. Ovo ne može biti normalno", zaključila je.
"Vlada radi svoj posao"
Borić je komentirao da će Hrebakov ultimatum utjecati na vladajuću većinu. Kazao je da ne očekuje nikakve potrese i da se nakon 20 dana neće dogoditi ništa. Istaknuo je da je koalicija već pokazala stabilnost prilikom glasanja o novom ministru.
"Koalicija je pokazala da može odraditi i da može funkcionirati bez ikakvih problema, neovisno o ovim odnosima između dva koalicijska partnera", izjavio je pa prozvao oporbu:
"Na zadnjem glasanju o ministru njih nije bilo 17. Na svakom glasanju ne mogu dohvatiti ni do 60. Uvijek ih fali 15 ili 20. Vlada radi svoj posao, a Sabor donosi odluke koje prate njezine politike. Sve ostalo su medijske špekulacije o određenim detaljima kojima se uvijek pokušava dovesti u pitanje imamo li ili nemamo većinu."
"Svatko je svoga tijela gospodar"
Upitan o navodima da je premijer Plenković na koalicijskom sastanku tražio jasno očitovanje predsjednika DP-a je li riječ o smišljenoj akciji, Borić je kazao da o tome nema što novo dodati. Ponovio je da fokus, prema njegovu mišljenju, nije na onome što Vlada radi, nego na pokušajima problematiziranja odnosa unutar većine.
Zanima ga što rade oporbeni zastupnici koji ne dolaze na glasanja, dok se istodobno, kako kaže, problematizira stabilnost većine. Ponovio je da su razgovori unutar koalicije obavljeni i da ne očekuje dramatične rasplete.
"Što će napraviti HSLS? Rekao sam i tada, svatko je od nas svoga tijela gospodar."
"Građani su rekli što misle"
Bauk se osvrnuo na Bošku Ban, novu članicu vladajuće većine. Podsjeća da je bila na SDP-ovoj listi i 2020. i 2024.
"Razlaz SDP-a i gospođe Ban dogodio se na lokalnim izborima 2025. kada je istaknula ambiciju za kandidaturu za gradonačelnicu ili zamjenicu gradonačelnika Čakovca. Stranka to nije prihvatila, podržala je kandidatkinju Nezavisne platforme Sjevera. Na zajedničkoj listi dobili smo zamjenika ili zamjenicu gradonačelnika i u tom smislu su građani u Čakovcu rekli što misle o razlazu gospođe Ban i SDP-a. Dali su potporu listi na kojoj je bio SDP i to je to."
Ocjenjuje da je sve nakon toga nastavak političkog djelovanja izvan stranke, odnosno "jedna vrsta produžavanja političke karijere i političkog trajanja". Ističe da je za SDP ta priča bila gotova u svibnju 2025. na lokalnim izborima, na kojima je "test pred građanima Čakovca položio SDP, a ne gospođa Ban".
Što se tiče dinamike unutar parlamentarne većine, Bauk smatra da jačanje broja ruku u Saboru zapravo više ide u prilog HDZ-u nego njegovim koalicijskim partnerima.
"Jasno je o čemu se ovdje radi. Prvo je HDZ, odnosno premijer, s velikim olakšanjem rekao kad je dobio 77. ruku da koalicija više ne ovisi o gospodinu Dabri, jer sada i bez njega imaju 76. Ako dobiju još jednu ruku pa budu na 78, onda će moći reći da ni ne ovise o HSLS-u, jer će opet bez HSLS-a biti 76."
Tvrdi da svako podebljavanje većine smanjuje važnost manjih partnera. Napomenuo je da prelazak zastupnika i repozicioniranje unutar političkog spektra nije novost u hrvatskoj politici.
"To se događalo i HDZ-ovim zastupnicima kad je HDZ bio oporba. U prvom našem mandatu izašli su Mate Granić i Demokratski centar, pa Ivić Pašalić i Hrvatski blok, pa Andrija Hebrang i Miroslav Tuđman s Hrvatskim istinskim preporodom. Tada su naše koalicije bile preko 80, pa i do 90 zastupnika pa to nije bilo ni potrebno. I u drugom mandatu naše vlade izašla je Martina Dalić pa Jadranka Kosor."
Zaključio je da su takve situacije dio političkog repozicioniranja uoči izbora.
"Ne bih ušao u vladajuću koaliciju"
Na pitanje o mogućem ulasku u vladajuću većinu, Posavec je odgovorio da nisu sudjelovali ni u kakvim preslagivanjima.
"Sve ovo čemu svjedočimo zadnjih deset dana, niti smo sudjelovali, niti razgovarali, niti pregovarali, niti bili umiješani u bilo kakvo preslagivanje ili dogovore. Da se to i dogodilo, mi bismo to vrlo jasno komunicirali. Međutim, to se nije dogodilo", poručio je.
Dodao je kako je i prije glasanja o ministru smatrao da će situacija završiti stabilno. Izrazio je žaljenje zbog dominacije tema iz Drugog svjetskog rata u javnom prostoru, pri čemu se "nitko ne bavi uzrokom".
"Snažna država je ona koja posjeduje sposobnost i autoritet poštivanja zakona i vladavine prava. Takve stvari, ako se i dogode, moraju biti riješene u relativno kratkom vremenu, a onda se moramo baviti temama koje su važne", kazao je.
Na hipotetsko pitanje bi li ušao u vladajuću koaliciju kada bi ga premijer pozvao, Posavec je bio izričit.
"Ne. Moje teme s premijerom bile bi zašto se dvije godine ne potpisuje suglasnost za palijativnu medicinu u Međimurskoj županiji i zašto Ustavni sud već dvije godine ne rješava pitanje ocjene ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti, gdje su jednostavno otete opće i županijske bolnice. Sigurno ne bi bila tema političke naravi ni preslagivanja", istaknuo je.
"Moramo komunicirati"
Zurovec se osvrnuo na mogućnost formiranja "Batak koalicije".
"Što se tiče samog susreta, ja novinare nisam zvao ni fotografe. A što se tiče nekakve koalicije ili takvih najava, ja sam se toga naslušao već otprilike šest do deset puta i mislim da od svega toga opet neće biti ništa. Naravno, živi bili pa vidjeli", izjavio je.
Vjeruje da građani vrednuju konkretne projekte, a ne ideološke rasprave.
"Ono što vam se broji je dizalica i finišer. Kad kažem dizalica i finišer, govorim o konkretnim projektima. Ako možete realizirati konkretne projekte, dobit ćete glasove. Ako niste realizirali, nećete dobiti ništa. Ove demagogije i teme o Drugom svjetskom ratu su priča koja se stalno podgrijava i onda se ne koncentriramo na razvoj društva", naglasio je.
Govoreći o odnosu lokalne i državne razine, Zurovec je istaknuo da nije isto kada predstavnici lokalne vlasti imaju izravan pristup ministrima. Napomenuo je da je komunikacija nužna.
"Moramo komunicirati. U istoj smo sabornici, u istoj državi, i raditi nekakve besmislene podjele na 3,8 milijuna ljudi totalni je nonsens. Treba sjesti za stol, popričati, ako se nađe zajednički jezik, nađe se, ako ne, svatko svojim putem. Ali treba graditi ovu državu", naveo je.
Upitan je li spreman postati dio vladajuće koalicije ako nakon isteka Hrebakova roka zatreba dodatna ruka u Saboru, Zurovec je odgovorio da je za razgovor, ali da su mu prioritet projekti.
"Za početak, to mi je razlog zbog kojeg ću i popiti kavu s premijerom. To je prva stvar o kojoj će se pričati. Ne radi se samo o mom gradu ili nekoj specifičnoj sredini, radi se o cijelom zapadnom dijelu Zagrebačke županije i jednom dijelu grada Zagreba", rekao je, misleći na projekt prigradske željezničke pruge od Zagreba do Samobora preko Svete Nedjelje.
Potvrdio je da taj projekt vidi kao "ulaznicu" za konkretan razgovor.
"Pa ćemo vidjeti što budućnost nosi. Ne bi bilo ni prvi ni zadnji put da se nešto dogovori, a ne bi bilo ni prvi ni zadnji put da se ništa ne dogovori. Uglavnom, ja sam svakako za razgovor i za komunikaciju", ustvrdio je u Poligrafu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare