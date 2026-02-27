Poruka iz HSLS-a: Ako se moramo razići zbog NDH, onda ćemo se razići

"Ako se mi moramo razići radi NDH i veličanja Ante Pavelića, mi ćemo se razići. Život ide dalje, sa HSLS-om ili bez njega. Nama je drago da je HDZ aktivirao jednu ruku, dvije ruke, odnosno svoje sugovornike u Saboru, jer nas je time zapravo na neki način i rasteretio. Ali izbor hoće li Vlada ići dalje s HSLS-om ili ne nije na nama. Taj izbor je trenutno na nekome drugome."