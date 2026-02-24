Njemački mediji pišu o balkanskim svađama zbog pjesme "Jugoslavija"

Zbog ove pjesme, početkom mjeseca na mreži X oglasio profila "Eurovision Kosovo", predbacujući Srbiji da "ne može razdvojiti politiku od Eurovizije". Tvrde da pjesma "glorificira" Jugoslaviju i da ju Europska radiodifuzijska unija neće uvažiti ako ju Beograd pošalje na natjecanje. Frankfurter Rundschau piše da Kosovo uopće nije član Europske radiodifuzijske unije i da nije jasno tko se krije iza profila „Eurovision Kosovo". A ipak je poruka izazvala pažnju u Srbiji i drugim bivšim jugoslavenskim republikama.