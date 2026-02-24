Njemački mediji pišu o balkanskim svađama zbog pjesme "Jugoslavija"

Deutsche Welle prenosi pisanje njemačkih medija o političkim prijeporima koji prate Eurosong. List Frankfurter Rundschau pita hoće li nove prepirke izbiti i zbog pjesme "Jugoslavija" koja bi mogla predstavljati Srbiju na natjecanju u Beču.
Situacija oko pjesme "Jugoslavija" na ovogodišnjem izboru za Eurosong izazvala je burne reakcije na Balkanu, piše Deutsche Welle. Riječ je o pjesmi koja u najavi natjecanja izaziva rasprave i dijeli javnost zbog same reference na bivšu državnu zajednicu — Jugoslaviju.
U Srbiji se na društvenim mrežama i u komentarima pojavilo mnogo kritika i negativnih ocjena jer neki smatraju da pojam "Jugoslavija" ima političko značenje koje nije prikladno za glazbeni natjecateljski format poput Eurosonga.
Pjevačica koja izvodi pjesmu, Zejna, poznata i kao kuma beogradske Parade ponosa, odgovorila je svojim pristalicama da poruka pjesme nosi univerzalnu poruku jedinstva, mira i ljubavi, i da naziv ne znači vraćanje povijesnih političkih koncepata, nego simbolizira nadu i zajedništvo među ljudima bez obzira na njihove nacionalne ili etničke razlike.
"Glorificiranje propale države"
Zbog ove pjesme, početkom mjeseca na mreži X oglasio profila "Eurovision Kosovo", predbacujući Srbiji da "ne može razdvojiti politiku od Eurovizije". Tvrde da pjesma "glorificira" Jugoslaviju i da ju Europska radiodifuzijska unija neće uvažiti ako ju Beograd pošalje na natjecanje. Frankfurter Rundschau piše da Kosovo uopće nije član Europske radiodifuzijske unije i da nije jasno tko se krije iza profila „Eurovision Kosovo". A ipak je poruka izazvala pažnju u Srbiji i drugim bivšim jugoslavenskim republikama.
Frankfurter Rundschau slabije upućene čitatelje podsjeća da je Jugoslavija postojala kao kraljevina i socijalistička federacija – koja se raspala u krvavom ratu – te je na kraju postala unija Srbije i Crne Gore.
"U ocjeni Jugoslavije se do danas razilaze mišljenja u svih sedam država sljednica", piše Roser u članku. Kako navodi, kritičari zamjeraju vodstvu nekadašnje Jugoslavije autoritarnost i podjarmljivanje naroda. "Neki stariji ljudi podsjećaju pak na relativno bezbrižan zajednički život u multietničkoj zemlji bez granica", piše njemački list.
Kritike s Kosova podigle broj pregleda
Zejnina pjesma „Jugoslavija", dodaje se, može biti predmet provjere Europske radiodifuzijske unije samo ako zbilja bude odabrana za finalno natjecanje.
Kritika s Kosova je, piše Deutsche Welle, znatno povećala njezine izglede – "Jugoslavija" ima najviše pregleda na YouTubeu od svih kandidata.
Za neke kritičare, spominjanje imena Jugoslavije u kontekstu Eurosonga budi sjećanja na prošle političke i ratne konflikte na Balkanu, dok drugi smatraju da pjesma može imati i širu simboličku poruku koja nadilazi političke kontekste.
