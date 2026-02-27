"To je pitanje za pravnu struku i treba vidjeti koliko smo duboko došli s tumačenjem zahtjeva MOL-a. To je sročeno na neugodan način, u vidu ultimatuma, a mislim da smo prerasli Austro-Ugarsku i njihov odnos prema nama. Vrijeme pokazuje neke promjene, ali će pravna struka imati zadnju riječ. Nadam se da se neće ponoviti loše iskustvo iz dva pravna sukoba s MOL-om. Jednu arbitražu smo izgubili, za drugu se još ne zna. Moramo se jako dobro pripremiti i imati sve argumente u rukama. Ministar Šušnjar je u Americi i iz prve ruke može dobiti suglasnost Amerike koja je jedna od onih koji su sankcionirali rusku naftu. Osnovno je pitanje - je li ta nafta sankcionirana ili nije. Oko toga će se lomiti koplja", smatra Davor Štern.