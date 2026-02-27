Što ako dođe do tužbe?
Štern o ultimatumu MOL-a: Prerasli smo Austro-Ugarsku i takav odnos prema nama
Danas istječe ultimatum mađarskog MOL-a kojim od JANAF-a traži transport ruske nafte, uz najavu da će u suprotnom pokrenuti zahtjev za naknadu štete. O tome je s našim Andrejem Dimitrijevićem razgovarao energetski stručnjak Davor Štern.
Oglas
Prijete li Hrvatskoj kazne?
"To je pitanje za pravnu struku i treba vidjeti koliko smo duboko došli s tumačenjem zahtjeva MOL-a. To je sročeno na neugodan način, u vidu ultimatuma, a mislim da smo prerasli Austro-Ugarsku i njihov odnos prema nama. Vrijeme pokazuje neke promjene, ali će pravna struka imati zadnju riječ. Nadam se da se neće ponoviti loše iskustvo iz dva pravna sukoba s MOL-om. Jednu arbitražu smo izgubili, za drugu se još ne zna. Moramo se jako dobro pripremiti i imati sve argumente u rukama. Ministar Šušnjar je u Americi i iz prve ruke može dobiti suglasnost Amerike koja je jedna od onih koji su sankcionirali rusku naftu. Osnovno je pitanje - je li ta nafta sankcionirana ili nije. Oko toga će se lomiti koplja", smatra Davor Štern.
"Ne smijemo ostaviti dvije države bez energenata"
Navodi da su se takve situacije već dogodile, osobito između Rusije i Ukrajine:
"Imali smo situacije gdje se iz nekog razloga zaustavlja transport. Činjenica je da su to transportni putevi, to je kao da zatvorite željeznički promet ili autoput bez valjanog razloga koji je priznat od međunarodnog sudstva. Imamo pitanje, s obzirom na 19 paketa sankcija, kako će pojedina zemlja, sud tumačiti pojam nesankcionirane ruske nafte. Sva nafta koja je išla iz Rusije prema Mađarskoj je bila nesankcionirana. Pitanje je bi li ova nafta koja bi došla morskim putem imala isti status ili ne."
"Ne smijemo biti ti koji ćemo ostaviti dvije države bez energenata. Prolazili smo kroz isto u razdoblju kada smo bili sankcionirani i onemogućeni u vođenju obrambenog rata. O tome bi trebalo voditi računa, ali ne popustiti na suverenitetu Hrvatske, koji je već okrnjen ulaskom u Europsku uniju. Što kaže Europska unija, to ćemo morati napraviti, a oni se ne izjašnjavaju, barem do sada. Trebamo čekati njihov pravorijek, a onda ćemo imati argumente za eventualno tužbu MOL-a protiv Hrvatske, ali bi onda morali tužiti i EU i OFAC", dodao je.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas