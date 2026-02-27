Ćorić o JANAF-u: Bezbroj puta smo sami donijeli vrlo odgovorne odluke - donijet ćemo ih i u ovom slučaju

- On je u odnosu na ovaj, koji je iznosio 14,6 milijardi eura, će iznositi 17 milijardi eura. Imam novu, vrlo robusnu omotnicu koja će nam biti na raspolaganju, na našem gospodarstvu. Na nama je da tu omotnicu, kao što smo i ovu, iskoristimo u najvećoj mogućoj mjeri, kazao je.