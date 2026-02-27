Povlači se lijek zbog potencijalno kancerogenih nečistoća

Tvrtka Bayer u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) s tržišta povlači lijek Gastrografin 0,1 g/ml+0,66 g/ml oralna/rektalna otopina.
Oglas
"Povlačenja, do razine ljekarni, provodi se iz preventivnih razloga zbog sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka, koja se odnosi na prekoračenja utvrđenih granica za unos N-nitrozo-meglumina", priopćeno je.
Gastrografin otopina je kontrastno sredstvo za primjenu pri radiološkim pretragama gastrointestinalnog sustava. N-nitrozo-meglumin (N-nitroso-N-methylglucamine) pripada skupini N-nitrozamina, spojeva koji se smatraju potencijalnim karcinogenima i genotoksičnim nečistoćama u farmaceutskim proizvodima.
"Na tržištu Republike Hrvatske u prometu nije dostupan lijek iste jačine i istog farmaceutskog oblika, međutim za potrebne terapijske indikacije dostupni su lijekovi drugih terapijskih skupina, stoga povlačenje navedenog lijeka ne ugrožava opskrbu tržišta", ističu iz HALMED-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas