Kad političari zapjevaju

Izjave ove dvojice istaknutih članova stranke koja participira u vlasti i u Vladi - u kojoj je svojedobno kao ministar bio i sam Josip Dabro, ovih dana visoko kotiraju na medijskim top-listama, ali skroz nisko na ljestvicama političke kulture. Ozbiljan i sramotan ispad državnog dužnosnika koji pjeva o ustaškom vođi rezultirao je krizom unutar vladajuće koalicije. No ta će kriza, kao i prijašnje, okončati kompromisom i povlačenjem na početne položaje. Puno dublju krizu, a s njom i veću štetu, taj će čin izazvati u javnom i političkom prostoru, sada već posve estradiziranom. Tamo se, kao na seoskoj svadbi pred jutro, galami i pjeva iz petnih žila, razuzdano i bez tonaliteta.