Tusk se našalio s Orbanom: "Dragi Viktore, kako se kaže mađarsko proljeće..."

Većina neovisnih anketa pokazuje da Tisza vodi s podrškom od 47 do 49 posto među odlučnim biračima, dok Fidesz-KDNP pada na 37 do 40 posto. Trend je jasan, Magyar privlači dio tradicionalnih Orbánovih glasača, posebno one umorne od stagnacije i skandala. Ovi izbori nisu samo unutarnja stvar Mađarske. Ishod bi mogao promijeniti ulogu Budimpešte u Europskoj uniji, gdje je Orbán godinama bio glavna prepreka jedinstvu oko sankcija Rusiji, podrške Ukrajini i poštivanja vladavine prava, piše Večernji list.