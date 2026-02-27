Tusk se našalio s Orbanom: "Dragi Viktore, kako se kaže mađarsko proljeće..."

Kako se izbori približavaju, a sukob Orbana s EU je sve jači, poljski premijer Donald Tusk se našalio s Orbanom
Mađarska predizborna kampanja ušla je u najžešću fazu prije parlamentarnih izbora zakazanih za 12. travnja 2026. Premijer Viktor Orbán suočava se s najozbiljnijim izazovom dosad, strankom Tisza koju predvodi Péter Magyar, bivši insajder sustava koji se okrenuo protiv korupcije i prekomjernog bogaćenja elite bliske vlasti.
Većina neovisnih anketa pokazuje da Tisza vodi s podrškom od 47 do 49 posto među odlučnim biračima, dok Fidesz-KDNP pada na 37 do 40 posto. Trend je jasan, Magyar privlači dio tradicionalnih Orbánovih glasača, posebno one umorne od stagnacije i skandala. Ovi izbori nisu samo unutarnja stvar Mađarske. Ishod bi mogao promijeniti ulogu Budimpešte u Europskoj uniji, gdje je Orbán godinama bio glavna prepreka jedinstvu oko sankcija Rusiji, podrške Ukrajini i poštivanja vladavine prava, piše Večernji list.
Kako se izbori približavaju, a sukob Orbana s EU je sve jači, poljski premijer Donald Tusk se našalio s Orbanom. Na X-u je objavio poruku: "Je li mađarsko proljeće doista 'MAGYAR tavasz' na tvom jeziku, dragi Viktore Orban?" Aludirao je upravo na prezime Orbanovog najvećeg političkog rivala Petera Magyara.
Is Hungarian spring really „MAGYAR tavasz” in your language, dear @PM_ViktorOrban?😀— Donald Tusk (@donaldtusk) February 26, 2026
