Selak Raspudić: Na proljeće osnivam stranku, suradnja s Plenkovićem nije moguća. Ja pijem čaj, a on kavu

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u intervjuu za Media servis najavila je da na proljeće osniva stranku i poručila da neće surađivati s Andrejom Plenkovićem i HDZ-om
"Premijer Plenković i ja nismo kompatibilni ni na razini napitka, a suradnja s HDZ-om nije moguća bez obzira na ponude", izjavila je Selak Raspudić u intervjuu Media Servisu.
Pojasnila je da ona pije čaj i to crni, a Plenković kavu te da je bilo nekih pokušaja i ponuda da je pridobiju, ali da je to ne zanima.
Otkrila je da na proljeće osniva stranku i to vrlo brzo.
"Sve je tu manje više spremno. Mislim ne radi se ni o čemu posebno dramatičnom. Mi smo u trenutku kada smo izašli na te izbore već najavili da je ovo dugoročan projekt, da izbori nisu sami po sebi cilj, ni predsjednički pa ni lokalni i da to nije jednokratan projekt nego da su oni tek sredstvo putem kojega ćemo omogućiti da naši građani vide da još uvijek postoji nešto treće, kako se to često kaže, na političkoj sceni što je ozbiljno, što je konstruktivno i što nije populistički orijentirano", naglasila je Selak Raspudić i dodala da su "jedina nada za ovu našu Hrvatsku građani koji moraju znati da na ovo nisu osuđeni".
Hoće li se opet natjecati za gradonačelnicu Zagreba?
Na pitanje namjerava li opet konkurirati za gradonačelnicu Zagreba, odgovorila je da u njezinoj ekipi ima još ljudi koji mogu konkurirati za tu poziciju te da ništa nije "zabezecirano".
Vladajuću koaliciju nedavno je uzdrmao sukob Domovinskog pokreta i HSLS-a, a na pitanje hoće li HSLS ostati dio većine, Marija Selak Raspudić kaže da nema čarobnu kuglu.
"Ne sjedim s njima na kavama ni koalicijskim sastancima pa ne mogu predvidjeti što će se dogoditi, ali općenito bi bilo dobro da bilo tko tko je u javnom prostoru stao iza nečega ostane dosljedan do kraja", istaknula je.
Što misli o Dabri i vladajućoj koaliciji?
Smatra da nije isključeno ni da se HDZ riješi Josipa Dabre, kojem su i ranije štetile razne snimke.
"Vidimo da se tu spominju i neke optužnice, pa se to može rješavati i zaobilaznim putem, kroz druge oblike pritisaka. Nije pitanje samo ove pjesme, nego svega što je tome prethodilo. Tko je uopće kvalificiran da bude dio aktualne vlasti? To su ljudi sa sumnjivim diplomama, ljudi nekvalificirani za svoje resore i oni koji su se na vrlo degutantan način plakatima izjašnjavali o Andreju Plenkoviću uoči izbora", ocijenila je.
Zaključila je da nešto što je nastalo na takvim temeljima nikad nije imalo perspektivu djelovati homogeno.
