Selak Raspudić: Na proljeće osnivam stranku, suradnja s Plenkovićem nije moguća. Ja pijem čaj, a on kavu

"Sve je tu manje više spremno. Mislim ne radi se ni o čemu posebno dramatičnom. Mi smo u trenutku kada smo izašli na te izbore već najavili da je ovo dugoročan projekt, da izbori nisu sami po sebi cilj, ni predsjednički pa ni lokalni i da to nije jednokratan projekt nego da su oni tek sredstvo putem kojega ćemo omogućiti da naši građani vide da još uvijek postoji nešto treće, kako se to često kaže, na političkoj sceni što je ozbiljno, što je konstruktivno i što nije populistički orijentirano", naglasila je Selak Raspudić i dodala da su "jedina nada za ovu našu Hrvatsku građani koji moraju znati da na ovo nisu osuđeni".