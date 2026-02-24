Katarina Peović prepjevala partizanski hit, poslušajte ga

Liderica Radničke fronte i vokal benda Fronta, Katarina Peović, ovih je dana objavila novi spot, hrvatski prepjev poznate talijanske antifašističke pjesme Bella Ciao.
Za glazbu i aranžman bio je zadužen Alan Bjelinski, a poznati partizanski hit u hrvatskoj verziji otpjevala je Peović.
Podrijetlo i značaj "Bella Ciao"
Kao i mnoge tradicionalne pjesme, podrijetlo pjesme Bella Ciao nije definitivno utvrđeno.
Smatra se da melodija potječe iz 1919. godine. Prva zabilježena verzija stihova datira iz 1953.
Usmena predaja podrijetlo značenja povezuje s Apeninskim planinama u talijanskoj regiji Emiliji. Ondje su tijekom Drugog svjetskog rata antifašistički borci, s oskudnim resursima, ustali protiv moći fašističkog režima.
Stihovi pripovijedaju svečanu priču o borcu koji se oprašta od voljene osobe, spreman žrtvovati svoj život za slobodu.
U Italiji je pjesma postala gotovo sveti simbol, koji se pjeva prigodom obilježavanja godišnjice oslobođenja zemlje od fašističke vlasti 1945. godine.
Ponovna pojava u pop kulturi
Posljednjih godina Bella Ciao postala je popularna i izvan Italije. Pojavila se u španjolskoj Netflixovoj seriji La Casa de Papel (2017.) te na soundtracku videoigre iz prvog lica Far Cry 6 (2021.).
Left-wing MEPs sing the antifascist anthem Bella Ciao after Hungary's PM Viktor Orbán addressed the European Parliament. pic.twitter.com/QqwFXaZf4w— PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) October 9, 2024
U listopadu 2024. zastupnici lijevog političkog spektra u Europskom parlamentu skandirali su refren kao reakciju na govor mađarskog premijera Viktora Orbána.
Nije dano službeno objašnjenje, ali takva se uporaba može razumjeti kao neizravan pokušaj da se Orbána labavo poveže s fašizmom.
