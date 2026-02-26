Stručnjak upozorava na pet uređaja koje nikad ne smijete uključiti u produžni kabel

Stručnjak ističe da mikrovalne pećnice povlače znatnu količinu struje, čak i ako se koriste samo nekoliko minuta. Za učinkovito zagrijavanje hrane potrebna im je visoka razina snage u vrlo kratkom periodu. Justin je primijetio da prenapon može opteretiti produžni kabel, posebno ako su na njega priključeni i drugi uređaji. Pojasnio je: „Kuhinjski aparati često su grupirani zajedno, što povećava iskušenje korištenja produžnog kabela s više utičnica. Ali uređaji velike snage poput mikrovalnih pećnica najsigurniji su kada se izravno uključe u zidnu utičnicu.“, prenosi Večernji.