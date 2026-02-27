Trump: Možda ćemo svjedočiti prijateljskom preuzimanju kontrole nad Kubom

"Kubanska vlada razgovara s nama. Kao što znate, oni su u velikim problemima. Nemaju novca, u ovom trenutku nemaju ničega, ali razgovaraju s nama i možda ćemo svjedočiti prijateljskom preuzimanju kontrole nad Kubom", rekao je Trump novinarima prije no što je napustio Bijelu kuću i uputio se u Teksas.