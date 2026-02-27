Trump: Možda ćemo svjedočiti prijateljskom preuzimanju kontrole nad Kubom

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da razmatra "prijateljsko preuzimanje" Kube, ne otkrivši kako bi to postigao u vrijeme dok Washington jača pritisak na komunističko vodstvo te otočne države.
"Kubanska vlada razgovara s nama. Kao što znate, oni su u velikim problemima. Nemaju novca, u ovom trenutku nemaju ničega, ali razgovaraju s nama i možda ćemo svjedočiti prijateljskom preuzimanju kontrole nad Kubom", rekao je Trump novinarima prije no što je napustio Bijelu kuću i uputio se u Teksas.
Američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu je rekao da se Kuba mora "radikalno promijeniti". Šef američke diplomacije kubanskog podrijetla rekao je to nedugo nakon što su Sjedinjene Države iz humanitarnih razloga ublažile ograničenja na uvoz nafte na otok pogođen teškom gospodarskom krizom.
Energetska blokada Kube
SAD od siječnja provodi energetsku blokadu Kube, pozivajući se na "iznimnu prijetnju" američkoj nacionalnoj sigurnosti koju Kuba predstavlja kao otok udaljen svega 150 kilometara od obale Floride.
Miami Herald piše da su se američki dužnosnici bliski državnom tajniku u srijedu na rubu samita CARICOM-a, međunarodnog skupa karipskih država, sastali s Raulom Rodriguezom Castrom, unukom bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra. Iako on ne obavlja službenu dužnost u vladi, smatra ga se iznimno utjecajnom figurom na otoku.
Portal Axios prošli je tjedan pisao da je Rubio stupio u kontakt s Rodriguezom Castrom, time izravno zaobilazeći službenu vladu u Havani, prenosi France Presse.
