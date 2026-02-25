prestižna titula
Objavljena lista najboljih europskih destinacija za 2026. godinu: Jedna ex-Yu regija je vrlo visoko
Madrid je proglašen najboljom europskom destinacijom za 2026. godinu. Ovu prestižnu titulu glavnom gradu Španjolske dodijelila je organizacija European Best Destinations, koja od 2009. objavljuje godišnju listu najpoželjnijih europskih gradova na temelju glasova putnika iz cijelog svijeta.
Prema njihovom mišljenju, Madrid se ističe kao metropola u kojoj se tradicija i suvremenost prirodno isprepliću – od muzeja svjetske klase i živopisnih četvrti, do velikih zelenih površina, upečatljive arhitekture, snažne gastronomske scene i prepoznatljivog osjećaja životne radosti koji privlači današnje putnike, piše City Magazine.
Glazbeni turizam u velikom zamahu
Glazbeni turizam bilježi snažan rast, a Madrid će tijekom 2026. ugostiti niz globalnih zvijezda. U travnju slijede čak četiri koncerta španjolske pjevačice Rosalíe u Movistar Areni, a potom u grad stižu Tame Impala, Luis Tomlinson i Ne-Yo.
Posebno se ističe deset koncerata Bad Bunnyja, portorikanskog glazbenika koji je nastupio na ovogodišnjem Super Bowlu. Njegovi rasprodani nastupi održat će se krajem svibnja i početkom lipnja na stadionu Riyadh Air Metropolitano.
U lipnju u Madrid stiže i BTS, jedan od najpopularnijih boy bendova na svijetu, koji započinje svoju prvu međunarodnu turneju nakon povratka članova iz vojne službe. Na popisu izvođača koji ove godine nastupaju u Madridu su i Linkin Park, Bruno Mars, My Chemical Romance i The Weeknd.
Formula 1 seli u Madrid
Ljubitelje sporta razveselit će vijest da će se Velika nagrada Španjolske u Formuli 1 ponovno voziti u Madridu. U tijeku su radovi na uličnoj stazi Madring, koja se gradi oko izložbenog centra IFEMA.
Dosadašnji domaćin, staza Circuit de Barcelona-Catalunya, od 2028. ugostit će Veliku nagradu Barcelona–Katalonija svake druge godine, dok će 2027. utrka biti održana na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji.
Grad s 31 Michelinovom zvjezdicom
Madrid ima čak 31 restoran s Michelinovim zvjezdicama. Na listu za 2026. dodana su dva nova: Ramón Freixa Atelier, koji je u rekordnom roku osvojio dvije zvjezdice, i EMi, prvi samostalni projekt chefa Rubéna Hernándeza Mosquere.
Atelier je poznat po intimnom konceptu i degustacijskim jelovnicima visoke kuhinje, dok se EMi inspirira novom nordijskom kuhinjom i tehnikama iz Japana i Koreje.
Među novijim kulturnim prostorima ističe se Espacio Mistral, otvoren u listopadu prošle godine, posvećen kazalištu, glazbi, plesu i filmu, s bogatim programom za 2026.
Italija dominira, ex-Yu regija se ističe
Iako je Madrid na prvom mjestu, listom 20 najboljih europskih destinacija dominira Italija sa sedam predstavnika. Najbolje plasirana talijanska destinacija je Verona na četvrtom mjestu, a slijede Burano, Cefalù na Siciliji, Bosa na Sardiniji, Ravello na Amalfijskoj obali, Procida i Taormina.
Drugo mjesto pripalo je Nikoziji, dok je treće zauzela Štajerska u Sloveniji – regija čiji je Maribor prošle godine proglašen najboljom vinskom prijestolnicom, a Ptuj najboljim gradom kulturne baštine.
Španjolska je zastupljena s Almerijom i Begurom, Portugal s Câmara de Lobosom, Lisabonom i Costom Vicentinom, a Grčka s Ano Koufonisijem i Avlemonasom. Među ostalim istaknutim destinacijama su Pariz, Alaçatı u Turskoj i Stavanger u Norveškoj.
Kako se biraju najbolje europske destinacije?
Organizacija European Best Destinations prati gotovo 500 europskih gradova, mjesta i regija te analizira niz pokazatelja – od broja međunarodnih dolazaka i noćenja, preko rasta internetskih pretraživanja, do medijske vidljivosti i popularnosti na društvenim mrežama.
Na temelju tih kriterija formira se uži izbor od 42 destinacije s najvećim rastom interesa za narednu godinu. O pobjedniku odlučuju putnici glasovanjem – svaki sudionik može odabrati najviše tri destinacije, ali ne i svoju zemlju. Ove godine prikupljeno je 1,3 milijuna glasova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare