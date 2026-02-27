EK: Na Hrvatskoj da odluči hoće li propustiti rusku naftu preko JANAF-A

MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.