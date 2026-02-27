Žarko Puhovski: Boška Ban prešla je u originalni HDZ iz HDZ-a 2

Gost našeg Tihomira Ladišića u N1 studiju uživo bio je politički analitičar Žarko Puhovski. Razgovarali su o slučaju bivše SDP-ovke Boške Ban koja se, kao nezavisna zastupnica, priklonila vladajućoj većini
"Imate staru tradiciju, u Engleskoj se to zvalo 'crossing the floor', u Njemačkoj su liberali dvaput mijenjali većinu, to nije bez presedana. Kod nas je problem, kao u većini stvari, da ljudi ne znaju tri suvisle riječi izgovoriti kao opravdanje. Stvari se vulgariziraju, što je možda dobro jer pokazuje čitavu stvar", kaže Žarko Puhovski pa dodaje.
"Za mene bitan problem nije ova gospođa ili neki gospodin koji bi došao nakon nje, nego pitanje je li gospođa Boška Ban morala promijeniti nešto od svojih uvjerenja da bi prešla iz SDP-a u HDZ? SDP je proglasio domoljublje kao svoju najveću vrijednost, njegov predsjednik se nedavno obratio vjernicima da ga podržaju. To su bile dvije tradicionalne svjetonazorske razlike. Ostalo su tehnička pitanja."
Napominje kako nije riječ o promjeni stranke iz političkog uvjerenja.
"Dakle, to nije, kao nekada, da prelazite vjerom, nego prelazite u uspješniji tim, koji je proglasio stabilnost kao svoju osnovnu kvalitetu. Događa se proces koji treba ljudima ogaditi izbore. Pogledajte Mađarsku. Ponašaju se kao da su izbori nekakvo strano tijelo, a ne bit onoga što se zove demokracija. Zaista se izvrgava ruglu demokratski proces, ne time što se prelazi s jedne strane na drugu, nego time što se iz toga stvara pitanje tehnike, a ne odluke."
Dodaje kako u slučaju zastupnice Ban, izostaju argumenti za promjenu strane.
"Gospođa Ban rekla je jednu stvar koja je negira, rekla je da je dobila prihvaćene amandmane dok je bila članica SDP-a. Time je htjela reći da nije kupljena, ali mogla je naprosto reći da je SDP postao HDZ 2, pa da radije ide u originalni HDZ, a ne kopiju. To bi bio nekakav argument."
Puhovski se osvrnuo i na akciju DORH-a protiv Tomislava Svetine, bivšeg tajnika HNS-a.
"Po mom sudu, DORH se upleo u nešto, a da nije znao što će ga zateći. Pokrenuli su postupak protiv predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza Svetine po svojoj inicijativi, ne na zahtjev, zato što je navodno promijenio neki pravilnik ne bi li eliminirao konkurenciju. Imat ćete preksutra stotinu DVD-ova, udruga uzgajivača ptica, tropskih ribica i sl. koji će se buniti protiv toga. To je dio političke taktike, ako počnete sve tumačiti kao materijal kojim se bavi DORH, ući ćete u nešto što ne možete progutati."
"Druga je stvar ako se radi o novcu. Imamo i jedan događaj tjedna, po mom sudu: HDZ-ov Mislav Herman je dvaput u jednom danu rekao da je Tomislav Tomašević pokrenuo akciju pred Ustavnim sudom jer je njegov ego povrijeđen time što ga je nasamarila Vlada, odnosno premijer. Dakle, funkcioner jedne, nota bene, demokršćanske stranke hvali svog predsjednika da je prevarant. Umjesto da netko reagira, da se pobuni, to prođe u tišini - svi to znaju! Naravno da ima prijevare u politici, ali ako to ističete kao pozitivnu kvalitetu, to je nešto što pokazuje da ste odustali od principa", kaže Žarko Puhovski.
