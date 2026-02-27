Žarko Puhovski: Boška Ban prešla je u originalni HDZ iz HDZ-a 2

"Druga je stvar ako se radi o novcu. Imamo i jedan događaj tjedna, po mom sudu: HDZ-ov Mislav Herman je dvaput u jednom danu rekao da je Tomislav Tomašević pokrenuo akciju pred Ustavnim sudom jer je njegov ego povrijeđen time što ga je nasamarila Vlada, odnosno premijer. Dakle, funkcioner jedne, nota bene, demokršćanske stranke hvali svog predsjednika da je prevarant. Umjesto da netko reagira, da se pobuni, to prođe u tišini - svi to znaju! Naravno da ima prijevare u politici, ali ako to ističete kao pozitivnu kvalitetu, to je nešto što pokazuje da ste odustali od principa", kaže Žarko Puhovski.