Mlinarić Ćipe: Prije će HDZ izaći iz koalicije nego Domovinski pokret

"Mi smo napravili i dobili sve što smo htjeli u suradnji s našim većinskim partnerom HDZ-om. Sjetite se što smo napravili, izbacili smo SDSS iz koalicije, pomjerili smo smjer Vlade u desno, osnovali smo Ministarstvo demografije i useljeništva, donijeli Zakon o četničkim spomenicima i ne vidim niti jedan razlog zašto bi DP izašao iz koalicije", poručio je Mlinarić novinarima u Saboru uoči glasanja o kandidatu za novog ministra, a u kontekstu tenzija unutar vladajuće koalicije.