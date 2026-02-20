novi ministar
UŽIVO / Hrvatski sabor glasa o povjerenju Alenu Ružiću. Benčić: Bit će većine, Dabro će glasati
Hrvatski sabor će danas glasati o povjerenju novom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, koji bi tu dužnost trebao preuzeti od Marina Piletića.
Ružić je prošao prvu saborsku stepenicu, u ponedjeljak je saslušan i dobio je potporu triju saborskih odbora - za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.
Da bi bio potvrđen za ministra mora dobiti potporu 76 zastupnika, a po riječima premijera Andreja Plenkovića nije sporno da će novi ministar biti izabran.
Plenković je istaknuo u ponedjeljak da će Ružić sa svojim i političkim, ali i profesionalnim iskustvom kao liječnika, kardiologa, specijalista interne medicine, redovnog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Rijeci i još uvijek ravnatelja KBC-a Rijeka obavljati dužnost ministra najbolje što zna i umije te će se vrlo brzo uklopiti u rad Vlade i tog zahtjevnog resora.
11:01
prije 4 min.
Odbijeni oporbeni amandmani na nekoliko zakonskih prijedloga
Vladini predstavnici odbili su u petak oporbene amandmane na nekoliko zakonskih prijedloga, o predškolskom odgoju i obrazovanju, o kreditnim institucijama i o provedbi Uredbe EU-a o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju.
Tako nije prošao amandman Kluba Možemo! da se uvrsti još jedno nadzorno tijelo, konkretno Državno izborno povjerenstvo (DIP), u nadzor provedbe Uredbe o političkom oglašavanju, a u kontekstu praćenja izbornih i referendumskih kampanja.
Nisu prošla ni tri amandmana Kluba Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića kojima bi se obvezala Hrvatska narodna banka (HNB) da podzakonskim propisom uredi listu aktivnosti koje je kreditna institucija u poslovanju s potrošačima dužna obavljati bez naknade, da na internetskoj stranici vodi javno dostupnu evidenciju tarifa naknada kreditnih institucija u usporedivom obliku, kao i da HNB objavljuje usporedive podatke o prigovorima potrošača po pojedinoj kreditnoj instituciji.
„HNB se ne bavi poslom zaštite građana i poslovnih subjekata, on se bavi više poslom kako naći kuhare i konobare koji će sljubiti vina s oboritom ribom, zato smo predložili ove amandmane”, kazao je Miro Bulj (Most), dodavši kako nitko više ne zna koliko ima bankarskih naknada i koliko banke izvlače novca iz džepova građana.
Odbijen je i Buljev amandman na izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je tražio da se sredstva za plaće u predškolskim ustanovama osiguraju u državnom proračunu te isplaćuju prema jedinstvenim kriterijima i mjerilima radi osiguravanja jednakih uvjeta rada.
Sreće nisu imala ni tri amandmana Marije Lugarić (SDP) na iste zakonske izmjene kojima je tražila promjenu naziva zakona u Zakon o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, da se odredbe zakona usklade s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom te da se u zakonu ostavi riječ „kurikulum”, a ne zamjenjuje riječju „kurikul”.
10:36
prije 29 min.
Puljak: Plenković je spreman uništiti cijelu zemlju
"Koja je najveća ostavština Plenkovića u njegovih 10 godina vladavine. To nije rast BDP-a, nisu ceste, mostovi, nisu iskorišteni fondovi...Njegova najveća ostavština je što danas imamo najgoru radikalizaciju društva, najgoru ideološku podjelu zemlje u posljednjih 30 godina. Zbog svoje neutažive želje za vlašću, za moći, za ostankom na vlasti on je spreman uništiti cijelu zemlju", rekla je Marijana Puljak.
09:59
prije 1h
Mlinarić: Nikakve ucjene mi nismo dali Plenkoviću
"Pomjerili smo smjer Vlade u desno, zašto bi mi napustili koaliciju, prije će HDZ izaći iz koalicije.
Nikakve ucjene mi nismo dali Plenkoviću, samo odgovorili Hrebaku. Ajmo taj dio povijesti na mjesto gdje treba.
Mi smo dobili ono što smo htjeli", rekao je Stipo Mlinarić
09:55
prije 1h
Benčić: Bit će većine
Sandra Benčić je rekla da će većine bit.
"Bit će večine, Dabro će glasati, on nije uzrok on je posljedica, sve je počelo u srpnju prošle godine s pozdravom koji je Vlada dopustila, samo oni to mogu i zaustaviti", rekla je.
09:50
prije 1h
Zatupnici su se okupili
Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama među kojima su i izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, slijedom kojih će u državnom proračunu i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine. Sabor će glasati i o Zakonu o provedbi Uredbe EU o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju prema kojoj svaki politički oglas mora biti jasno označen kao takav (9,30 sati, Sabornica, Ilica 256B).
