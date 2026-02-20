UŽIVO / Hrvatski sabor glasa o povjerenju Alenu Ružiću. Benčić: Bit će većine, Dabro će glasati

Vladini predstavnici odbili su u petak oporbene amandmane na nekoliko zakonskih prijedloga, o predškolskom odgoju i obrazovanju, o kreditnim institucijama i o provedbi Uredbe EU-a o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju.

Tako nije prošao amandman Kluba Možemo! da se uvrsti još jedno nadzorno tijelo, konkretno Državno izborno povjerenstvo (DIP), u nadzor provedbe Uredbe o političkom oglašavanju, a u kontekstu praćenja izbornih i referendumskih kampanja.

Nisu prošla ni tri amandmana Kluba Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića kojima bi se obvezala Hrvatska narodna banka (HNB) da podzakonskim propisom uredi listu aktivnosti koje je kreditna institucija u poslovanju s potrošačima dužna obavljati bez naknade, da na internetskoj stranici vodi javno dostupnu evidenciju tarifa naknada kreditnih institucija u usporedivom obliku, kao i da HNB objavljuje usporedive podatke o prigovorima potrošača po pojedinoj kreditnoj instituciji.

„HNB se ne bavi poslom zaštite građana i poslovnih subjekata, on se bavi više poslom kako naći kuhare i konobare koji će sljubiti vina s oboritom ribom, zato smo predložili ove amandmane”, kazao je Miro Bulj (Most), dodavši kako nitko više ne zna koliko ima bankarskih naknada i koliko banke izvlače novca iz džepova građana.

Odbijen je i Buljev amandman na izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je tražio da se sredstva za plaće u predškolskim ustanovama osiguraju u državnom proračunu te isplaćuju prema jedinstvenim kriterijima i mjerilima radi osiguravanja jednakih uvjeta rada.

Sreće nisu imala ni tri amandmana Marije Lugarić (SDP) na iste zakonske izmjene kojima je tražila promjenu naziva zakona u Zakon o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, da se odredbe zakona usklade s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom te da se u zakonu ostavi riječ „kurikulum”, a ne zamjenjuje riječju „kurikul”.