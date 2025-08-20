Oglas

Escherichia coli

More onečišćeno fekalijama: Ne preporuča se kupanje

Hina
20. kol. 2025. 13:03
Ilustracija

Na plaži Tehnička radiona u Pločama more je onečišćeno fekalijama, odnosno bakterijom Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporuča kupanje, izvijestila je u srijedu Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom sedmog redovitog ispitivanja kakvoće mora, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli", navode iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja o kojem je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne inspekcije.

Escherichia coli more onečišćenje ploče

