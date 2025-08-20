Oglas

PUT PREMA MIRU

Cvrtila za N1: Putin je diktator. Njemu nije bitno ako Rusija završi u recesiji i ako mu narod lošije živi

author
N1 Hrvatska
|
20. kol. 2025. 10:34

Sveučilišni profesor, stručnjak za geostrategiju i sigurnost Vlatko Cvrtila bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je pričao o pregovorima Ukrajine i Rusije.

Oglas

Teme
N1TV Novi dan VIDEO Vlatko Cvrtila video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ