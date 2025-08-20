Oslobođen mladić koji je prije Thompsonovog koncerta u kamere uzviknuo ZDS: Sutkinja objasnila zašto

Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjeg muškarca kojem se sudilo zbog uzvikivanja "Za dom spremni" uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja.
Naime, muškarca je prijavila zagrebačka policija na temelju televizijske snimke s javne televizije, kada je tijekom javljanja uživo u Dnevniku 4. srpnja iz Bogovićeve ulice, mladić upao reporterki u kadar i uzviknuo u kameru "Za dom spremni".
Detaljno opisala presudu
Taj povik, kako stoji u optužnici, simbolizira službeni pozdrav pripadnika ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske, te kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti, te trivijaliziranje žrtava zločina protiv čovječnosti.
Sutkinja Mirela Prstec Batarelo je mladića oslobodila optužbe zbog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u obrazloženju presude navela je između ostalog kako je ovaj poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata te zatim detaljno opisala povijesni put i nastanak HOS-a i njihovu ulogu u obrani zemlje.
Spomenula je i Antu Starčevića kao osnivača Hrvatske stranke prava 1861. godine te vodstvo stranke iz 1990., koje je zatim osnovalo HOS. Dodaje kako se na službenoj ratnoj zastavi HOS-a nalazi i pozdrav "Za dom spremni", a ta je zastava i danas priznata kao legalna zastava jedne postrojbe iz Domovinskog rata.
Samo lijepe riječi sutkinja je imala za reći o Thompsonu i pjesmi "Bojna Čavoglave", koja počinje sa "Za dom spremni".
"U radosnom iščekivanju koncerta Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi "Za dom spremni" u eter prilikom javljanja uživo, nije narušen javni red i mir građana, niti bi isti kao takav predstavljao manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti", navodi sutkinja Prstec Batarelo u obrazloženju oslobađajuće presude, prenosi Dnevnik.hr.
Pitala se i treba li tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre.
U zaključku, sutkinja navodi kako u slučaju okrivljenog mladića ne postoji veza između njegovog ponašanja i simbola ustaškog režima te okrivljenik nije širio nacionalnu mržnju već uzviknuo stihove početka pjesme pjevača čiji je koncert čekao.
