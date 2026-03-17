MORH preuzeo brodove od Debeljakovog brodogradilišta

Hina
17. ožu. 2026. 10:05
24.07.2025., Split - Hrvatska ratna mornarica izvodi vjezbu za vojni mimohod. Fotografije snimljene iz zraka. Skolski brod Andrija Mohorovicic (72). Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Radi zaštite imovine i državnih interesa Ministarstvo obrane (MORH) upisalo je tri obalna ophodna broda u gradnji u Upisnik brodova Oružanih snaga (OS RH), potvrđeno je u utorak iz Ministarstva koje naglašava da poduzima sve kako bi se završila gradnja preostala tri obalna ophodna broda.

Slijedom toga, stoji u odgovoru MORH-a na upit Hine, Lučka kapetanija Split brisala je ta tri broda iz Upisnika brodova, a radi se o brodovima Karlobag, Opatija i Skradin.

Jutarnji list u utorak u članku "MORH uzeo brodove Debeljaku" piše kako je time možda došla kraju "trakavica" oko vlasništva nad brodovima koje je trebala izgraditi tvrtka Brodogradilište specijalnih objekata (BSO), koja je dio Brodosplita u vlasništvu Tomislava Debeljaka.

 Iz MORH-a napominju da je "u skladu s odredbama Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO), u slučaju poteškoća u poslovanju tijekom izvršenja Ugovora obvezno predmet nabave u zatečenom stanju zajedno s poslovnim kapacitetima i svom opremom staviti na raspolaganje Ministarstvu obrane".

 "Budući da je BSO 2. listopada 2025. godine dospio u blokadu, dakle nastupile su poteškoće u poslovanju, ponajprije zbog nelikvidnosti i nad njim je otvoren predstečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-2590/2025 od 28. studenog 2025., sukladno predmetnom Ugovoru stvorili su se uvjeti za ispunjenje ugovornih obveza", naglašava MORH.

 S obzirom na navedeno, kao i na činjenicu da je Ministarstvo ispunilo sve financijske obveze prema BSO-u i da nema nikakvih dugovanja iz Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, proveli smo upis preostala tri obalna ophodna broda u Upisnik brodova Oružanih snaga, naveo je MORH.

 Povrh tih ugovornih činjenica, podsjećaju iz MORH-a, BSO je baš na dan kada je dospio u blokadu, Ministarstvu obrane poslao dopis da jednostrano raskidaju ugovor o gradnji preostala tri broda.

 "Tim više, Ministarstvo obrane bilo je dužno zaštiti svoju imovinu, a pravni postupak protiv BSO se nastavlja u cilju preuzimanja obalnih ophodnih brodova", naglašava Ministarstvo.

 Poručuje na kraju i da "poduzima sve kako bi se završila gradnja preostala tri obalna ophodna broda koji su u različitim fazama izgrađenosti".

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

