Most najavljuje pokretanje opoziva ministrice Obuljen Koržinek

Saborski zastupnik Ivica Ledenko najavio je u utorak u ime Mosta pokretanje inicijative za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek zbog, kako ističe, kontinuiranog državnog financiranja festivala i manifestacija koje vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske.
"Dok premijer Andrej Plenković javno poziva da se festivali poput onih u Benkovcu i Šibeniku ‘ignoriraju’, činjenica je da ih Vlada i ministrica Obuljen Koržinek ne ignoriraju već ih financiraju, i to novcem hrvatskih poreznih obveznika. To je neprihvatljivo“, poručio je Ledenko u priopćenju, ističući kako Most ne zagovara zabrane, već odgovorno raspolaganje državnim proračunom.
„Ljevičari se pozivaju na antifašizam i svi ti festivali se kite antifašizmom, a iza toga se nalaze krajnje lijeve agende. Mi ne zagovaramo zabrane kao što se zabranjivao koncert Marka Perkovića Thompsona u Puli, već tražimo kriterije za dodjelu državnog novca i uskratu sredstava onima koji udaraju u temelje moderne Hrvatske zasnovane na Domovinskom ratu”, kaže Ledenko.
Podršku za opoziv ministrice Obuljen Koržinek Most očekuje i od drugih političkih stranaka i zastupnika u Hrvatskom saboru.
„Očekujemo da inicijativu podrže zastupnici Domovinskog pokreta, uključujući Ivana Penavu i Stipu Mlinarića Ćipu koji su navodno i sami ogorčeni postupcima ministrice. Pozivamo i zastupnike HDZ-a koji su branitelji, poput Josipa Đakića i Tomislava Zadre, ali i ministre Ivana Anušića i Tomu Medveda, da se jasno izjasne: jesu li uz svoje suborce i istinu o Domovinskom ratu ili uz one koji to blate, a Vlada ih financira“, navodi Ledenko i naglašava da Most neće stati dok se pitanje odgovornosti ministrice ne raščisti do kraja.
