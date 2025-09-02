Most najavljuje pokretanje opoziva ministrice Obuljen Koržinek

„Očekujemo da inicijativu podrže zastupnici Domovinskog pokreta, uključujući Ivana Penavu i Stipu Mlinarića Ćipu koji su navodno i sami ogorčeni postupcima ministrice. Pozivamo i zastupnike HDZ-a koji su branitelji, poput Josipa Đakića i Tomislava Zadre, ali i ministre Ivana Anušića i Tomu Medveda, da se jasno izjasne: jesu li uz svoje suborce i istinu o Domovinskom ratu ili uz one koji to blate, a Vlada ih financira“, navodi Ledenko i naglašava da Most neće stati dok se pitanje odgovornosti ministrice ne raščisti do kraja.