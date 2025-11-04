Može li kod nas zaživjeti skraćeni radni tjedan? "Ideja je dobra, ali iz jednog razloga nije realna"

U Sloveniji, pak, od 1. siječnja iduće godine uvodi se mogućnost skraćenog radnog tjedna zaposlenicima koji su pred mirovnu. Konkretno, starijima od 58 godina, odnosno onima s najmanje 35 godina radnog staža. Oni će moći birati hoće li imati slobodan petak li će raditi pet dana u tjednu, ali po šest sati. Model je nazvan "80-90-100" što znači da će oni koji se odluče za njega raditi 80 posto radnog vremena, za to primati 90 posto plaće, ali sa 100 posto doprinosa, kao da rade puno radno vrijeme.