"Za mene su partizani hrvatska oslobodilačka vojska, no znam i da dijelu hrvatskog stanovništva to smeta jer je cijeli naš prostor imao nekog na ovoj, onoj ili trećoj strani. To su velike traume koje se šire s koljena na koljena. Zagreb jest oslobođen '45., ali da su se dogodili ratni zločini nakon svibnja - jesu. Naravno da sam za to da se oni istraže, da se oni osude, ne veličaju".



"Ne možete Jugoslaviju promatrati isto '45. i 90., ona se također transformirala i naravno da to društvo nije bilo demokratsko. Ne znam tko bi se uopće u 2025. vraćao na te teme. Nama je proširena država, da bacim hiperbolu, Europska unija. DIo opinion makera pokušava krenuti neka prema federaciji... Je li to dobro za Hrvatsku? Sigurno da nije, kaže pa nastavlja:



"Osim što ću braniti identitetsku politiku koja je točna, ali ne i zločine koji su se događali, ono što mene zanima jest - što je s umjetnom inteligencijom? Koliko će doprinijeti smanjenju radnih mjesta i to onih s "bijelim, a ne više s plavim ovratnicima"", upitao je i produbio pitanje perspektive tržišta rada u bliskoj budućnosti.