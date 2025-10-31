ŠEF SDP-A
Siniša Hajdaš Dončić o okruglom stolu o Jasenovcu: Što je sljedeće? Izložba o pedofiliji?
Lider oporbe i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Novom danu. O političkim aktualnostima, identitetskim pitanjima i socijalnim politikama koje su kako kaže, prioritet njegove stranke razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem
Čestitka Medvedu
U četvrtak je SDP čestitao ministru branitelja Tomi Medvedu na dobro odrađenom poslu pri pronalaženju nestalih u Domovinskom ratu.
"To je nadstranačko pitanje. Ljudi koji me poznaju znaju da nisam u rovu. Čestitao sam mu što je u tišini i bez velike pompe uspio riješiti problem koji i dalje stravično muči jedan dio građana Hrvatske", pojašnjava potez pomirljive retorike vodeće oporbene stranke.
Na pitanje označava li to rebranding SDP kao "domoljubnije" stranke, Hajdaš Dončić odgovara:
"Hrvat jesam, Kinez bogme nisam. To je jedna mala šala, a meni zaista nitko ne može lijepiti etiketu pripadnosti. Svaki predsjednik nosi neki svoj štih stranci koje je predsjednik. Defitinitivno znam što je SDP i što sam ja, tako da o optužbama da SDP nije domoljubna stranka ne želim ni razgovarati", oštar je.
Uloga SDP-a u stvaranju demokracije
Ističe sljedeće:
"SDP je zapravo Hrvatskoj donio demokraciju. To nitko nijednim dokumentom ili izjavom ne može pobiti. Omogućio je da se održe prvi višestranački izbori što je ključno za razvoj demokracije i institucija koje su i danas slabašne. I to je zapravo SDP", kazao je.
Na optužbe HDZ-a da su nestali kad su trebali djelovati, kaže da je najlakše kad nemate argumenata.
"Kad kažu "vi ste komunjare" ja plačem od smijeha. Plačem od smijeha i ne mislim se pravdati. SDP je moderna hrvatska (europska) stranka koja se mora mijenjati kako se mijenja i društvo", kaže pa najavljuje tematsku konvenciju na kojoj će predstaviti jedan "malo drugačiji ekonomski diskurs" oko čega je kasnije u gostovanju iznio i dodatne detalje.
Okrugli stol o Jasenovcu
Osvrnuo se na glavnu političku temu tjedna, a to je svakako okrugli stol o Jasenovcu koji je održan u Saboru. Je li to očekivao i kako ocjenjuje reakciju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića?
"Znate o čemu se radi. Pokušaj prebacivanja odgovornosti na tajnika Sabora je kukavičluk. Ako imate političku volju ne treba vam Poslovnik, jednostavno kažete da se to ne može održati", kaže pa dodaje da je Jandrokovića i osobno upozorio tri ili četiri dana javnim pismom na to što će se dogoditi.
"Ako gledate CV onih koji sudjeluju, ne možete očekivati da će razgovarati o pčelama i medu. To je ta razlika između mene i Plenkovića. Moraš poštivati institucije. Što je sljedeće? Izložba o pedofiliji? Morate imati demarkacijsku liniju i morate reći u jednom trenutku da to ne može biti u Saboru jer je opasno za društvo", podcrtava lider oporbe.
Prevladanje jednog identiteta
"Naravno da je nama u SDP-u fokus na korupciji i inflaciji, životni standard, no kad se radi o identitetskoj temi koja je bitna za institucije, a bez institucija nemate ni razvoja poduzetništva ni društva koje treba državi... Mi smo pokazali i pismom i odlaskom u Jasenovac jasan stav - ne mogu dopustiti da jedan identitet prevlada nad drugim identitetima. Mudrost osobe koja upravlja državom u liku premijera mora biti dovoljno staložena da zna da jedan identitet ne može biti dominantan, da svi moraju puhati u isti rog. To nije domoljublje već prelazi u lagani fašizam", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.
Govoreći o partizanskim zločinima, odgovara sljedeće.
"Za mene su partizani hrvatska oslobodilačka vojska, no znam i da dijelu hrvatskog stanovništva to smeta jer je cijeli naš prostor imao nekog na ovoj, onoj ili trećoj strani. To su velike traume koje se šire s koljena na koljena. Zagreb jest oslobođen '45., ali da su se dogodili ratni zločini nakon svibnja - jesu. Naravno da sam za to da se oni istraže, da se oni osude, ne veličaju".
"Ne možete Jugoslaviju promatrati isto '45. i 90., ona se također transformirala i naravno da to društvo nije bilo demokratsko. Ne znam tko bi se uopće u 2025. vraćao na te teme. Nama je proširena država, da bacim hiperbolu, Europska unija. DIo opinion makera pokušava krenuti neka prema federaciji... Je li to dobro za Hrvatsku? Sigurno da nije, kaže pa nastavlja:
"Osim što ću braniti identitetsku politiku koja je točna, ali ne i zločine koji su se događali, ono što mene zanima jest - što je s umjetnom inteligencijom? Koliko će doprinijeti smanjenju radnih mjesta i to onih s "bijelim, a ne više s plavim ovratnicima"", upitao je i produbio pitanje perspektive tržišta rada u bliskoj budućnosti.
Pitanje radnih mjesta i budućnosti ekonomije
"Zašto država financira poslodavce stranih radnika? Zašto je sve prepušteno monopolu retail industrije radi čega nema dovoljno konkurencije među trgovcima? Zašto nema poreza na ekstraprofit za banke koje su samo su od HNB-a banke dobile u godinu i pol oko milijardu eura i zašto taj novac odlazi u Italiju i Austriju? Zašto nitko od mainstream medija ne piše o potezu Martine Dalić o kupovanju dionica Podravke?", nabraja on.
Još se jednom osvrnuo na planove vezane uz ekonomsku politike, a koje će predstaviti na tematskoj konvenciji SDP-a.
"Bit će dosta drugačije što se tiče radnog tjedna i poreza na dobit, kao i raspodjele poreza na dobit. U roku od par mjeseci ćemo predstaviti novi ekonomski smjer.
Ističe da će predstavljena rješenja biti "nesvakidašnja" za mainstream ekonomiste pa napominje i podatak da je jednakost "pet puta gora nego 2010."
