Može li proračun podnijeti veća izdvajanja za obranu? Jurčić: "Nekome će se morati uzeti"

"Za zemlje koje su proizvođači vojne opreme to će u isto vrijeme biti trošak, ali i prihod pa se na njih neće odraziti toliko negativno. Nama će to biti čisti trošak bez prihoda. Donald Trump je time, zapravo, ucijenio Europu, koja nema proizvodnju te opreme da potroši milijarde kupujući vojnu opremu od SAD-a. Sve je to vrlo nezgodna igra u nezgodna vremena", smatra.