Gradsko vijeće Rijeke
HDZ bi danas mogao postati dio projektne većine Ive Rinčić
S podrškom pet vijećnika HDZ-a, Ivi Rinčić mogu proći dvije najvažnije odluke i bez glasova Petre Mandić i vijećnika Nezavisne liste Marka Filipovića
Na današnjoj sjednici riječkog Gradskog vijeća naći će se dvije važne točke, reorganizacija gradske uprave i prijedlog rebalansa proračuna za 2026. godinu, vjerojatno politički najvažnije točke još od prihvaćanja proračuna za 2026. godinu, piše Damir Cupać za Novi list.
Krajem prošle godine proračun je prihvatila, kako to voli kazati riječka gradonačelnica Iva Rinčić, projektna većina koju čine gradski vijećnici šest stranaka koji su stali uz nju na lokalnim izborima – Akcija mladih, Unija Kvarnera, Centar, Alternativa, HSU i Fokus, dvoje vijećnika Mosta, tri vijećnika s Nezavisne liste Marka Filipovića i gradski vijećnik talijanske nacionalne manjine Enea Dessardo.
Reorganizacija i rebalans proračuna za 2026. godinu našli bi se na vijećničkim klupama već u ožujku ove godine, da nije pukla projektna većina u Gradskom vijeću nakon što je gradska vijećnica Mosta Petra Mandić javno rekla da riječka izvršna vlast više nema njezinu podršku kada je riječ o najvažnijim točkama, što rebalans proračuna je, a sve zbog nezadovoljstva pojedinim dijelovima kurikuluma Zdravstvenog odgoja koji se kao izvannastavna aktivnost provodi u riječkim osnovnim školama.
Primjena od 1. lipnja
Zatraženo je mišljenje pravobraniteljice za djecu u vezi s prigovorima Petre Mandić, a kako za sada odgovor još nije stigao, vijećnica Mosta vrlo vjerojatno neće podržati rebalans proračuna.
Bez rebalansa proračuna besmislen je onda i preustroj Korza 16 kojim je predviđeno povećanje gradskih upravnih tijela s 10 na 13, što podrazumijeva osiguravanje sredstava za rad.
Kako je to objašnjeno u materijalu o prijedlogu rebalansa, glavni povod donošenju prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2026. godinu je usklađivanje s prijedlogom nove odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke.
– Odluka je u proceduri donošenja sukladno zaključku gradonačelnice, a njezino stupanje na snagu predviđa se 1. lipnja 2026. godine. Predlaže se donošenje prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2026. godinu istodobno s novom odlukom kako bi se osigurao kontinuitet izvršavanja proračunskih obveza i funkcionalnost gradske uprave od prvog dana primjene novog ustroja. Planirani iznosi prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (opći dio proračuna) ostaju na razini početnog proračuna, a izmjene u posebnom dijelu proračuna proizlaze iz promjene ustrojstva upravnih tijela, pojasnili su u Gradu Rijeci.
Gradonačelnica Rinčić je u prvom krugu provela konzultacije i s oporbenim vijećnicima, ali nakon toga su oni ostavljeni po strani. Tijekom drugih konzultacija razgovori su se vodili s Nezavisnom listom Marka Filipovića, Mostom, Eneom Dessardom i s, kako reče Rinčić, kolegama iz HDZ-a.
Rezultat tih razgovora dade se iščitati iz prijedloga dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća. Točka o preustroju gradske uprave prethodi točki o rebalansu gradskog proračuna.
Da gradonačelnica Rinčić nije sigurna da ima potrebnu većinu, bilo bi obratno. Prihvaćanje novog ustroja, a bez prihvaćanja rebalansa, bilo bi besmisleno.
Odnosno bez osiguravanja potrebnih sredstava u proračunu, novi ustroj ne bi zaživio. Budući da je rebalans poslije preustroja, jasno je da riječka izvršna vlast ima potrebnih najmanje 17 glasova za prihvaćanje prvih izmjena i dopuna proračuna za 2026. godinu.
Vizite na Korzu 16
Pod pretpostavkom da je vijećnica Mandić i dalje dosljedna i da neće podržati rebalans, taj jedan glas koji nedostaje gradonačelnica Rinčić morala je tijekom konzultacija osigurati.
Sada ostavimo na stranu kako je moguće da vijećnici Nezavisne liste Marka Filipovića mogu podržati povećanje broja odjela gradske uprave kada je jedna od odluka kojima se gradonačelnik Marko Filipović dičio bilo smanjenje upravnih tijela Grada Rijeke s 15 na 10.
Gradonačelnica Rinčić može čak i bez njihovih glasova. Za to je neophodan samo jedan uvjet. Da riječki HDZ postane dio projektne većine u Gradskom vijeću i da prihvati odluke o preustroju i rebalansu.
Jer s njihovih pet vijećnika i uz neupitne glasove Enee Dessarda i Marinka Koljanina, te 11 glasova koalicije koja je podržala na lokalnim izborima Ivu Rinčić, riječka izvršna vlast ima apsolutnu većinu koja je potrebna za prihvaćanje rebalansa.
Bude li tako, jasno je da su vizite istaknutih HDZ-ovaca na Korzo 16 koje su bile učestale zadnjih mjeseci urodile plodom i da HDZ postaje dio riječke projektne većine u Gradskom vijeću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare