HDZ bi danas mogao postati dio projektne većine Ive Rinčić

Reorganizacija i rebalans proračuna za 2026. godinu našli bi se na vijećničkim klupama već u ožujku ove godine, da nije pukla projektna većina u Gradskom vijeću nakon što je gradska vijećnica Mosta Petra Mandić javno rekla da riječka izvršna vlast više nema njezinu podršku kada je riječ o najvažnijim točkama, što rebalans proračuna je, a sve zbog nezadovoljstva pojedinim dijelovima kurikuluma Zdravstvenog odgoja koji se kao izvannastavna aktivnost provodi u riječkim osnovnim školama.