Možemo li ostati bez šarana? Na dva jezera potvrđen koi herpes virus

Molimo sve ribiče koji su do sada pecali na ovim jezerima da obavezno dezinficiraju svoju opremu i dobro je osuše prije odlaska u ribolov na druga jezera u Hrvatskoj, apeliraju iz Zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo
"Rezultati analize ne mogu biti gori"
Zbog potvrđenog koi herpes virusa (KHV) uvedena je zabrana ribolova na dva jezera, upozoravaju iz Zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo.
Riječ je o jezerima Mlinac i Jošava za koje su zaprimili službene rezultate uzroka uginuća velikog šarana (Mlinac) i malog šarana (Jošava), prenosi Agroklub.
"Nažalost, rezultati analize ribe s Hrvatskog veterinarskog instituta ne mogu biti gori – potvrđena je pozitivnost na Koi herpes virus (KHV) u oba jezera. Daljnje upute o postupanju trebali bismo dobiti od veterinarskog inspektorata", objavili su.
Obavezna dezinfikacija
Do tada mole sve ribiče koji su do sada pecali na ovim jezerima da obavezno dezinficiraju svoju opremu i dobro je osuše prije odlaska u ribolov na druga jezera u Hrvatskoj.
Također, svi ribiči koji planiraju odlazak na jezero Borovik moraju se obavezno javiti ribočuvaru radi dezinfekcije ribolovnog pribora.
Inače, šaranski herpesvirus (Koi herpes virus) je patogen koji uglavnom napada šarana (Cyprinus carpio carpio) i koi šarana (Cyprinus carpio koi) te izaziva bolest i masovna uginuća kako u uzgoju tako i otvorenim vodama.
Simptomi zaraze su visoki mortaliteti u nekoj populaciji kao i letargija i neuobičajeno plivanje, krvarenja po škrgama, mršavost, povećana količina sluzi.
