Njemački kardinal Marx želi dijeliti blagoslove istospolnim parovima. Što će reći papa Lav XIV?

Očito je to sad već bilo previše za papu Lava XIV. U zrakoplovu pri povratku sa svog puta po Africi je izjavio kako se Vatikan ne slaže s formalnim blagoslovima homoseksualnih parova izvan onoga što je dopustio papa Franjo, kada je rekao da "svi" mogu primiti blagoslov. Potom je Lav dodao i kako je čuvena i sporna Franjina izjava blagoslova za tutti, tutti, tutti ("svi, svi, svi") izraz uvjerenja Katoličke crkve "kako su svi dobrodošli i pozvani slijediti Isusa", ali tu su i granice gdje Crkva "nije spremna prihvatiti" veću liberalizaciju, piše DW.