Picula: Imamo shizofrenu situaciju da Vučić traži novce od Europske unije i istovremeno je demonizira
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju i bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Tonio Picula gostovao je u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak. Komentirao je politiku Aleksandra Vučića i vanjsku politiku Europske unije
"Režim Aleksandra Vučića režim je glavni izvor nestabilnosti uSrbiji i cijeloj regiji. Unutarnje prilike u Srbiji su sve gore jer režim pojačava represiju, dovodi izrazito lojalne ljude u medije, vojsku i policiju. Imamo shizofrenu situaciju da Vučić traži novce od Europske unije i istovremeno je demonizira i Bruxelles mora to prekinuti i promijeniti i narativ i politiku podilaženja Vučiću", naglasio je Picula.
Dodao je da se može činiti kako pritisak EU-a na režim u Beogradu nije onako jak i konstantan kao prije nekoliko mjeseci tijekom prosvjeda, ali i da taj dojam može varati.
"Ovo je vrijeme kad će neizvjesnost u Srbiji jačati s približavanjem s izbora, za koje ne znamo kad će se i kako dogoditi", kaže Picula.
Ističe kako EU griješi što ima "nekoliko aršina za autokrate i diktatore", među koje je svrstao i Vučića.
"U ovom slučaju riječ je o državi koja pregovara o članstvu, ne možemo imati nekoliko aršina za one koji su autokrati i diktatori. Spremni smo osuditi Putina zbog Ukrajine, ali smo blaži prema Netanyahuu i Vučiću", kazao je Picula i zaključio kako je "put Srbije prema EU posut s još dosta upitnika".
Upitne europske vrijednosti
Osvrnuo se i na vanjsku politiku EU-a, napose prema Izraelu i Benjaminu Netanyahuu.
"Politika EU bi trebala biti zajednička prema kršiteljima međunarodnog prava, ali to nije od jučer kad je riječ o odnosu Bruxellesa prema Izraelu. Svjedočimo pravoj agoniji europske politike kad treba osuditi ono što radi Netanyahu", naglašava Picula.
Smatra da je uzaludan posao očekivati osudu agresivne izraelske politike i onog što čini u Gazi jer članice imaju različite pristupe Izraelu.
Na pitanje Nine Kljenak dovodi li to u pitanje tzv. europske vrijednosti, Picula je rekao da ih ne treba otistivati, iako limiti postoje.
EU se treba pripremiti za ostanak trumpizma
"Ne treba otpisivati europske vrijednosti, dale su neke rezultate u pomaganju nekim državama, ali postoje limiti širenja europskih vrijednosti izvan granica Europe, ali i unutar Unije u zemljama koji su otklizale prema autokratskim oblicima vlasti. Unutar EU postoje jasne i glasne države – Španjolska, Slovenija i Irska - kad je riječ o Izraelu, a one su indiktor da svi u EU ne misle isto", smatra Picula.
Na kraju je upozorio i da EU treba biti i odlučnija i oprezna u odnosu s Donaldom Trumpom jer bi je "ova vrsta oportunizma mogla skupo koštati".
"EUropska unija se mora pripremiti za to da odlazak Donalda Trumpa neće značiti i odlazak trumpizma. Cijeli je svijet talac ovog rata, u koji je Trump ušao s krivim procjenama. On je agent globalnog kaosa, potpuno nesposoban djelovati putem diplomacije. EU mora izvršiti ozbiljnu transformaciju u odnosu prema SAD-u, kako ne bi ovisila o biračima u prevrtljivim američkim državama svake 4 godine", zaključio je Picula.
