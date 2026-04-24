NAJBRŽE RASTUĆI SPORT
Što su padel odmori i zašto su postali hit za putovanja
Hoteli i odmarališta pretvaraju padel u atrakciju za putovanja, spajajući sport, luksuzne boravke i društvo diljem Europe, a i šire.
Padel, jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu, postao je i jedan od najbrže rastućih trendova u putovanjima.
Prema izvješću Međunarodne padel federacije za prošlu godinu, ovaj sport broji više od 35 milijuna igrača diljem svijeta, a terena je svake godine 15 posto više. U središtu ovog procvata je Europa, u kojoj živi 60 posto igrača i oko dvije trećine svih terena.
Kako bi iskoristili ovaj trend, hoteli i odmarališta diljem svijeta dodaju terene za padel kao glavne sadržaje, dok destinacije koriste sport kako bi preoblikovale svoju ponudu aktivnosti, piše Euronews.
Ovdje su neka od najboljih odmarališta i jedinstvenih mjesta za bijeg u čijem je središtu padel:
Španjolska
Španjolska je najkompletnija destinacija za padel putovanja, s odmaralištima koja prednjače u kombiniranju vrhunskih terena s iskustvima životnog stila.
Puente Romano: Ovaj resort u Marbelli ima četiri terena za padel i redovito ugošćuje međunarodne događaje i privlači vrhunske igrače, ali iskustvo ostaje pristupačno. Okruženje spaja natjecateljsku igru s klubovima na plaži, restoranima i snažnom društvenom atmosferom.
Klub La Manga: Dugogodišnje sportsko odmaralište La Manga u Murciji nudi više terena, akademiju i programe treniranja. Idealan je za putovanja usmjerena na trening i za igrače koji padel zaigraju tek povremeno.
Reserva del Higuerón: Ovo odmaralište na Costa del Solu pruža iskustvo padela usmjereno na dizajn. Panoramski tereni gledaju na Mediteran i nalaze se unutar šireg koncepta wellnessa i fitnessa.
Portugal
Uspon Portugala potaknut je infrastrukturom odmarališta, posebno u Algarveu, gdje se padel prirodno uklapa u dugotrajna putovanja.
Vale do Lobo: Elegantno obalno odmaralište gdje je padel integriran u širu sportsku ponudu. Osam osvijetljenih terena za padel dobro je održavano, a na raspolaganju su i brojni treneri.
Quinta do Lago: Jedna od najluksuznijih sportskih destinacija u Portugalu, nudi okruženje usmjereno na performanse. Uz četiri vanjska terena i dva unutarnja terena za padel, tu su i teniski i fitness sadržaji.
Pine Cliffs: Smješteno iznad dramatičnih litica, Pine Cliffs nudi opušteniji pristup padelu. Četiri terena dio su obiteljskog okruženja gdje sport nadopunjuje šire iskustvo odmora. Odmaralište je također dom Akademije za padel Annabel Croft.
Italija
Italija spaja padel sa svojom prepoznatljivom mješavinom krajolika, kuhinje i "sporog" putovanja, stvarajući iskustvo usmjereno na stil života.
Forte Village: Luksuzno odmaralište na Sardiniji gdje je padel dio šireg sportskog ekosustava. Gosti mogu kombinirati mečeve s vremenom na plaži, objedovanjem i wellness aktivnostima u jednom okruženju.
Verdura Resort: Ovaj resort na Siciliji nudi mirnije i prostranije okruženje. Uz teniski klub, padel centar resorta ima dva terena koja su otvorena od ožujka do studenog.
Francuska i Monako
Francuska integrira padel u svoj raznoliki krajolik resorta, od luksuza na obali do planinskih utočišta.
Club Med Opio en Provence: Ovaj all-inclusive resort uključuje padel kao dio svog dnevnog programa aktivnosti.
Monte-Carlo Beach Hotel: Tereni u ovom kultnom hotelu u Monaku nadopunjuju vrhunsko obalno iskustvo usmjereno na razonodu i opuštanje.
Grčka
U Grčkoj se padel pozicionira kao premium resort aktivnost, često s dramatičnim prirodnim kulisama.
Costa Navarino: Veliko resort na obali Peloponeza s opsežnom sportskom infrastrukturom, uključujući tri padel terena, smještena u teniskom centru Mouratoglou. Iskustvo je strukturirano, s treningom i sadržajima dizajniranim za dulje boravke.
Švedska
Procvat padela u Švedskoj potaknut je unutarnjim sadržajima, što ga čini destinacijom tijekom cijele godine, bez obzira na godišnje doba.
Hotel Tylösand: Obalno ljetovalište gdje se padel nalazi uz plažnu kulturu i ljetna putovanja. Privlači i lokalne i međunarodne posjetitelje, posebno tijekom vrhunca sezone.
Ellery Beach House: Smješten u blizini Stockholma, ovao ljetovalište nudi društveno i opušteno iskustvo padela. Tri vanjska terena dio su šireg okruženja usmjerenog na dizajn, hranu i zajednicu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare