"zatečeni smo"

Ni uprava Fakulteta nije znala da stiže Netanyahuov brat: "Prof. Havel nije vodio računa o dobrobiti studenata"

24. tra. 2026. 12:53
Neva Zganec/PIXSELL, N1

I Fakultet političkih znanosti u Zagrebu oglasio se zbog gostovanja Idda Netanyahua, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je u četvrtak na Fakultetu bio gost predavač te održao predavanje studentima.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nije bila unaprijed upoznata s gostujućim predavanjem Idda Netanyahua, održanim u sklopu kolegija „Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism“, čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Boris Havel. Sukladno tome, navedeno gostovanje Uprava nije niti odobrila.

Nastavnici Fakulteta imaju akademsku i profesionalnu slobodu, ali i odgovornost organizirati gostujuća predavanja bez potrebe za formalnim odobrenjem Uprave, pod uvjetom da gostujući predavači svojim znanjem i ekspertizom doprinose ostvarivanju ciljeva kolegija i predviđenih ishoda učenja, te ni na koji način ne ugrožavaju sigurnost studenata ili integritet Fakulteta.  Nadalje, dobra je i uobičajena praksa pravodobno informirati Upravu, a posebno studente o organizaciji gostujućih predavanja, pri čemu su članovi Uprave često i pozvani sudjelovati. To se u ovom slučaju nije dogodilo. Izv. prof. dr. Boris Havel, kao organizator predavanja koje nije bilo najavljeno niti Upravi niti studentima, nije vodio računa o dobrobiti studenata i integritetu institucije na kojoj radi niti o širem društveno-političkom kontekstu. Zatečeni smo i neugodno iznenađeni postupkom našeg zaposlenika koji je Fakultet i studente koji su prisustvovali predavanju doveo u neugodnu situaciju.  

Fakultet političkih znanosti radi na utvrđivanju svih činjenica vezanih uz ovaj događaja koji je, razumljivo, uznemirio zaposlenike i studente.  Uprava Fakulteta političkih znanosti ostaje predana očuvanju akademskih sloboda, ali prije svega  osiguravanju sigurnog okruženja za sve svoje studente i djelatnike."

Inače, ranije danas reagirao je i Klub studenata FPZG-a osudivši gostovanje. Također, studenti su se u podne okupili pred fakultetom prosvjedujući zbog ovog predavanja.

