Ni uprava Fakulteta nije znala da stiže Netanyahuov brat: "Prof. Havel nije vodio računa o dobrobiti studenata"

Nastavnici Fakulteta imaju akademsku i profesionalnu slobodu, ali i odgovornost organizirati gostujuća predavanja bez potrebe za formalnim odobrenjem Uprave, pod uvjetom da gostujući predavači svojim znanjem i ekspertizom doprinose ostvarivanju ciljeva kolegija i predviđenih ishoda učenja, te ni na koji način ne ugrožavaju sigurnost studenata ili integritet Fakulteta. Nadalje, dobra je i uobičajena praksa pravodobno informirati Upravu, a posebno studente o organizaciji gostujućih predavanja, pri čemu su članovi Uprave često i pozvani sudjelovati. To se u ovom slučaju nije dogodilo. Izv. prof. dr. Boris Havel, kao organizator predavanja koje nije bilo najavljeno niti Upravi niti studentima, nije vodio računa o dobrobiti studenata i integritetu institucije na kojoj radi niti o širem društveno-političkom kontekstu. Zatečeni smo i neugodno iznenađeni postupkom našeg zaposlenika koji je Fakultet i studente koji su prisustvovali predavanju doveo u neugodnu situaciju.