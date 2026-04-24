Dva pauka poslana na Međunarodnu svemirsku postaju – znanstvenike iznenadilo što se dogodilo

Dva "astronauta među paucima" proučavana su kako bi se vidjelo kako se prilagođavaju bestežinskom stanju – s iznenađujućim rezultatima.
Dvije jedinke pauka skakača otputovale su izvan Zemlje 2012. godine, kad su odvedene na Međunarodnu svemirsku postaju. "Spidernauti“ – Johnsonov pauk skakač po imenu Nefertiti i zebrasti pauk skakač nazvan Kleopatra – proučavani su kako bi se utvrdilo kako se prilagođavaju mikrogravitaciji.
Nije prošlo dugo prije nego što su astronauti uočili da Nefertiti uspješno lovi plijen – voćne mušice – unatoč mogućim dezorijentirajućim učincima bestežinskog stanja, javlja BBC Wildlife.
Misija je postavila rekord za najdulji boravak pauka u svemiru (100 dana). Dok je Kleopatra uginula nakon povratka na Zemlju, Nefertiti je postala prvi pauk koji je preživio putovanje natrag i uspješno se ponovno prilagodio gravitaciji.
Nakon "maratonske“ misije bila je predodređena za mirnu mirovinu. Smještena je u Nacionalni muzej prirodne povijesti u Washingtonu, gdje je bila izložena u posebno prilagođenom terariju, no uginula je četiri dana kasnije.
