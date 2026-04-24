TURISTIČKA SEZONA
Kriza trese Mediteran, evo zašto bi Hrvatska mogla izvući najviše
Zbog rata u Iranu i prateće energetske krize turistička tržišta Mediterana bilježe velike potrese.
Europski i svjetski mediji pritom ističu Hrvatsku kao jednu od destinacija koja bi mogla profitirati, s obzirom na dobru prometnu povezanost i reputaciju sigurne zemlje. Ipak, zbog moguće nestašice mlaznog goriva rastu izgledi za smanjenje i otkazivanje letova, a dodatni izazov predstavlja i činjenica da je Hrvatska cjenovno prestigla najvažniju konkurenciju.
S dolaskom viših temperatura počinje i nova turistička sezona. Splitski poduzetnici ovih dana američkim putničkim agentima predstavljaju domaću turističku ponudu, a interes za Hrvatsku, čini se, ne jenjava.
"Primjećujem sve veći interes, posebice u posljednje dvije godine", kaže Jessica Gray, savjetnica za putovanja iz SAD-a.
"Nema nekih pretjeranih promjena"
Najave za dolazak gostiju s američkog tržišta za ovu godinu vrlo su dobre, no zbog globalne situacije i ove se godine očekuje izražen trend last minute rezervacija.
"To smo već osjetili prošle godine, sjećate se, bilo je sa Zelenskim cijela priča par tjedana. Booking je stao, nakon toga došle su vrućine, godišnji odmori, Amerikanci su ljudi kao i mi, prema tome, kad sunce malo više dođe, svi hoće negdje i putovati", ističe Leila Krešić Jurić, direktorica predstavništva HTZ-a u Sjevernoj Americi.
Otkazivanja letova za Hrvatsku zbog stanja na tržištu energenata zasad nema, no mogućnost promjena i dalje postoji, svjesni su toga i u Vladi i u Hrvatskoj turističkoj zajednici.
"Nema nekih pretjeranih promjena u smislu negativnih tendencija oko otkazivanja letova. Sigurno će biti nekih preslagivanja na nekim rutama u smislu broja frekvencija, intenziteta letenja, ali za sada su brojevi u skladu s našim očekivanjima", kaže Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.
"Ovdje smo jedan tjedan u jednom, drugi tjedan u drugom modu, u svakom slučaju odgovorit ćemo na te izazove s pozicije onoga što mi možemo. Financijski ćemo potpomoći naše zračne luke u partnerskim suradnjama. To nam je jako bitno", poručuje ministar turizma Tonči Glavina.
Uz prometnu povezanost, ključan faktor ostaju i cijene. Poremećaji na tržištu energenata utječu na rast troškova, što se prelijeva i na turističke usluge. Istodobno se očekuje da će konkurentske zemlje u okruženju snižavati cijene, na što će Hrvatska morati odgovoriti, osobito jer je već sada cjenovno prestigla Grčku i Tursku.
"Svakako trebamo odgovoriti i mečirati ponude naših konkurenata. Čak i u situaciji ove nestabilnosti koja bi možda mogla generirati nekakve gubitke, jako je bitno da te gubitke ne prebacimo na sami kraj lanca, na potrošača jer će to rezultirati cijenama koje nisu konkurentne. Ova situacija nam je najveća prilika, ne samo za ovu sezonu, nego da sada jednom mudrom cjenovnom politikom odradimo još jednu turističku godinu i da se dobro pozicioniramo i za sljedeću", ističe Glavina.
Upravo će cijene biti jedna od glavnih tema sastanka sa svim dionicima turističkog sektora, koji je najavljen za početak svibnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare