Možemo pokreće interpelaciju o radu Vlade zbog "kaosa s fiskalizacijom 2.0"

"Ključni politički problem koji ja imam s Andrejem Plenkovićem jest da je on politički oportunist. Kada u Hrvatskoj brani ustaški pozdrav poziva se na Domovinski rat, a kada mu to odgovara u nekom međunarodnom kontekstu, onda Domovinski rat naziva problemom. U svakom slučaju, mislim da se nije dobro izrazio, to nije trebao napraviti, međutim, ono što meni najviše kod njega smeta jest da gledamo različite verzije Andreja Plenkovića, ovisno o situaciji u kojoj se nalazi, pred kojim je ljudima i kome se želi dopasti", ustvrdila je.