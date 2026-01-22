"nepripremljen potez"
Možemo pokreće interpelaciju o radu Vlade zbog "kaosa s fiskalizacijom 2.0"
Predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić najavila je u četvrtak da će ta stranka pokrenuti interpelaciju o radu Vladu zbog 'fiskalizacije 2.0' te zatražila da se ova godina tretira kao testna godina za gospodarstvenike i ne naplaćuju im se kazne jer sustav ne funkcionira.
"Zbog kaosa koji je fiskalizacija 2.0 prouzročila u hrvatskom gospodarstvu s početkom ove godine, odlučili smo pokrenuti interpelaciju o radu Vlade u vezi uvođenja ove nazovi-reforme", najavila je predsjednica saborskog kluba stranke Možemo! Sandra Benčić.
Istaknula je da su bila dovoljna tek tri tjedna primjene tzv. fiskalizacije 2.0 da se pokaže kako je riječ o još jednom nepripremljenom potezu Vlade koji se pokušava prikazati kao reformski. Naglasila je da razina nepripremljenosti, izostanak preuzimanja odgovornosti i zanemarivanje onoga što poslovni subjekti i njihovi servisi za podršku govore već tri tjedna pokazuje krajnju bahatost premijera i njegove Vlade. Upozorila je i da je Hrvatska 'navrat-nanos' gurnuta u ulogu pokusnog kunića u provedbi modela digitalizacije računa na razini EU, iako je obveza provedbe tek 2030. godine.
Dodala je da se umjesto ozbiljne pripreme i testiranja fiskalizacije 2.0 premijer Plenković, u maniri "najboljeg briselskog đaka", požurio kako bi povećao povlačenje sredstava iz EU, a cijenu takvog pristupa plaća upravo gospodarstvo. Posebno je naglasila da sljedeće godine u isti sustav ulaze i paušalisti te svi drugi koji nisu u sustavu PDV-a, što znači da će se golem dio mikro i malih gospodarstvenika umjesto svojim poslom baviti borbom s izdavanjem i zaprimanjem računa.
"Tražimo i da se istodobno stave izvan snage odredbe o kaznama te da se kazne ne primjenjuju do 1. siječnja 2027., dok traje testni period, kako bi se izbjeglo da se tvrtke i obrtnici kažnjavaju zbog nečega na što nisu mogli imati utjecaja, jer sustav ne funkcionira”, rekla je Benčić.
Benčić je upozorila i na to da su kazne za obuhvaćene fiskalizacijom 2.0 enormne, dok Ministarstvo financija, koje je pravilnik trebalo donijeti prije početka primjene, pravilnik još uvijek nije donijelo – i za taj propust, kako je rekla, nisu predviđene nikakve kazne.
Gledamo različite verzije Plenkovića
„Problemi za naše gospodarstvo mogli bi biti ogromni. Umjesto da se bave svojim poslom, poduzetnici svakodnevno igraju lutriju: ne znaju hoće li računi koje izdaju doći do onih kojima su izdani i obratno, što gospodarstvu stvara goleme troškove”, naglasila je.
Kazala je i da je čula, ali da ne želi ulaziti, u prozivke Mosta na račun premijera koji je u Davosu kazao da je Hrvatska imala problem prije 30 godina, misleći na Domovinski rat.
"Ključni politički problem koji ja imam s Andrejem Plenkovićem jest da je on politički oportunist. Kada u Hrvatskoj brani ustaški pozdrav poziva se na Domovinski rat, a kada mu to odgovara u nekom međunarodnom kontekstu, onda Domovinski rat naziva problemom. U svakom slučaju, mislim da se nije dobro izrazio, to nije trebao napraviti, međutim, ono što meni najviše kod njega smeta jest da gledamo različite verzije Andreja Plenkovića, ovisno o situaciji u kojoj se nalazi, pred kojim je ljudima i kome se želi dopasti", ustvrdila je.
Ta vrsta oportunizma u politici je meni najneprihvatljivija karakteristika političara, dodala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare